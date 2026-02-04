< sekcia Ekonomika
Na vláde predložili informáciu o NITC a zámere uzatvoriť memorandum
Bratislava 4. februára (TASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) predložil v stredu vláde informáciu o stave projektu Národného inovačného a technologického centra (NITC) a o zámere uzatvoriť memorandum o spolupráci so zamestnávateľskými a sektorovými organizáciami. Cieľom memoranda má byť vytvorenie rámca spolupráce na príprave odbornej štúdie uskutočniteľnosti ako podkladu pre ďalšie rozhodovanie o smerovaní a fungovaní NITC. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda.
ÚPPV v materiáli uviedol, že po vzniku pochybností o niektorých aspektoch založenia a fungovania NITC vrátane pochybností o príspevku štátu na nákup areálu vo Voderady prijal opatrenia zamerané na overenie zákonnosti, transparentnosti a hospodárnosti doterajších postupov a na ochranu majetkových práv štátu.
Na základe pokynu ministra školstva povereného výkonom funkcie podpredsedu vlády bola nariadená vnútorná kontrola zameraná aj na preverenie postupu pri nadobudnutí a zriadení NITC vrátane finančných operácií. Protokol o výsledku kontroly je podľa správy v procese prerokovania námietok zo strany kontrolovaného subjektu, pričom finálny protokol sa očakáva v priebehu februára 2026. Výsledky kontroly majú byť postúpené Najvyššiemu kontrolnému úradu SR a jej závery majú byť prezentované verejnosti.
Úrad ďalej uviedol, že preveril možnosť spätného odkupu nehnuteľnosti zo strany pôvodného vlastníka, ktorý však vyjadril nezáujem. S cieľom vyvrátiť pochybnosti o primeranosti kúpnej ceny úrad zabezpečil vypracovanie súdno-znaleckého posudku prostredníctvom Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline, ktorý má byť k dispozícii do konca marca 2026.
