Na vlastnú žiadosť pribudlo do registra vylúčených z hazardu 513 ľudí

Bratislava 16. júna (TASR) - Záujem o zápis do registra osôb vylúčených z účasti na hazardných hrách rastie. V máji pribudlo do registra vylúčených osôb na základe vlastnej žiadosti 513 ľudí a ku koncu mája 2025 bolo v registri evidovaných 20.544 hráčov, ktorí o zápis sami požiadali. Na porovnanie, viac ako rok po spustení registra vylúčených osôb, v máji 2020, sa v registri nachádzalo 5871 dobrovoľne samovylúčených osôb. V pondelok o tom informoval Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH).



Register vylúčených osôb a inštitút samovylúčenia bol na Slovensku spustený v roku 2019 ako jeden z kľúčových nástrojov zodpovedného hrania. Vďaka nemu má osoba, ktorá má obavy, že hazardné hry začínajú negatívne ovplyvňovať jej život, k dispozícii jednoduchý a účinný nástroj, ako ochrániť seba a svojich blízkych.



„Prekročenie hranice 20.000 samovylúčení potvrdzuje funkčnosť a opodstatnenosť tohto kľúčového regulačného nástroja. Pre úrad je to signál, že občania vnímajú samovylúčenie ako dostupnú a efektívnu formu prevencie,“ uviedla generálna riaditeľka ÚRHH Jana Mravíková. O samovylúčenie môže požiadať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, pričom bude vylúčená z účasti na hazardných hrách v online priestore a zároveň bude mať zakázaný vstup do herní, kasín a stávkových kancelárií minimálne na obdobie šesť mesiacov.



V prípade, ak sa hráči rozhodnú pre obmedzenie prístupu k hazardným hrám, postačí, ak si stiahnu a vyplnia tlačivo - žiadosť o zápis do registra vylúčených osôb, ktoré nájdu na webe ÚRHH. Žiadosť musí byť podpísaná, pričom podpis musí byť úradne overený. Následne stačí dokument zaslať poštou alebo podať osobne na adrese ÚRHH. V prípade elektronického podania musí byť takáto žiadosť podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom fyzickej osoby, ktorá o vylúčenie žiada.