< sekcia Ekonomika
Na východe objavili nelegálnu výrobňu cigariet
Páchateľom hrozí jeden až päť rokov
Autor TASR
Stročín 8. októbra (TASR) - Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) v spolupráci so zahraničnými partnermi odhalili začiatkom októbra v obci Stročín v okrese Svidník nelegálnu výrobnú linku na cigarety a baliace zariadenie. Ukryté boli v priemyselnej budove. Ako TASR informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč, hodnota zaistených zariadení predstavuje 640.000 eur.
„Medzinárodná organizovaná zločinecká skupina pôsobiaca v rámci EÚ mala na území Slovenskej republiky, v obci Stročín, uskladnenú výrobnú linku na výrobu tabakových výrobkov, ktorá mohla byť následne touto skupinou použitá na páchanie trestnej činnosti,“ uviedol hovorca.
Zásah bol výsledkom medzinárodnej spolupráce, ktorá priamo súvisela s rozpracovaným prípadom v zahraničí. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Finančná správa vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nemôže aktuálne zverejniť ďalšie informácie. „V rámci tejto medzinárodnej spolupráce KÚFS nadviazal na predchádzajúce úspešné realizácie prípadov podvodov na spotrebnej dani z cigariet a tabakových výrobkov, pričom k 30. septembra zaistil v trestnom konaní veci vo finančnom vyjadrení predstavujúce výšku príslušnej spotrebnej dane a zaisteného majetku v hodnote 44.426.166 eur,“ doplnil Kováč.
„Medzinárodná organizovaná zločinecká skupina pôsobiaca v rámci EÚ mala na území Slovenskej republiky, v obci Stročín, uskladnenú výrobnú linku na výrobu tabakových výrobkov, ktorá mohla byť následne touto skupinou použitá na páchanie trestnej činnosti,“ uviedol hovorca.
Zásah bol výsledkom medzinárodnej spolupráce, ktorá priamo súvisela s rozpracovaným prípadom v zahraničí. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.
Finančná správa vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nemôže aktuálne zverejniť ďalšie informácie. „V rámci tejto medzinárodnej spolupráce KÚFS nadviazal na predchádzajúce úspešné realizácie prípadov podvodov na spotrebnej dani z cigariet a tabakových výrobkov, pričom k 30. septembra zaistil v trestnom konaní veci vo finančnom vyjadrení predstavujúce výšku príslušnej spotrebnej dane a zaisteného majetku v hodnote 44.426.166 eur,“ doplnil Kováč.