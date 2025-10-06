< sekcia Ekonomika
Na východnom Slovensku ukončili rekonštrukciu viacerých úsekov ciest

Autor TASR
Vranov nad Topľou 6. októbra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) zmodernizovala cestu I/79, a to v dvoch desaťkilometrových úsekov od Vranova nad Topľou po Parchovany a od Veliat po Slovenské Nové Mesto. Preinvestovalo sa 26,1 milióna eur s DPH, z toho 23 miliónov eur z prostriedkov EÚ z programov OPII a Programu Slovensko. TASR o tom informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
Cesta I/79 je podľa jej slov dôležitou spojnicou v smere sever - juh v trase Vranov nad Topľou - Trebišov - Slovenské Nové mesto - Čierna nad Tisou a v tomto území tvorí základný komunikačný systém.
Rekonštrukcia úseku cesty Vranov nad Topľou - Parchovany zahŕňala rozšírenie komunikácie v extraviláne, výmenu obrusnej a ložnej vrstvy krytu vozovky, výmenu konštrukcie vozovky a ďalšie práce. „Boli zrekonštruované dve križovatky s cestami tretej triedy, na ktorých absentovali prídavné pruhy, čo zvyšovalo nebezpečenstvo pri prejazde. V úseku boli osadenie sčítače dopravy, meteostanice a bolo obnovené dopravné značenie,“ uviedla Lukáčová s tým, že vďaka rekonštrukcii úseku sa zvýšila aj bezpečnosť chodcov.
Päť autobusových zastávok presunuli mimo jazdného pruhu alebo pred križovatku. V meste Vranov nad Topľou, mestská časť Čemerné a Lomnica a v obciach Sačurov a Parchovany boli doplnené nové nástupištia aj s prislúchajúcou časťou nového alebo rekonštruovaného chodníka. Významnou časťou projektu bolo vybudovanie piatich mostov, ktoré nahradili staré mostné objekty v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Práce sa začali v roku 2023 a ukončené boli v júli 2025.
„Úsek cesty medzi Veľatmi a Slovenským Novým Mestom bol v rámci projektu rozšírený, boli vymenené asfaltové vrstvy a v jednej časti bola vozovka vymenená kompletne. Pre vyššiu bezpečnosť chodcov boli upravené autobusové zastávky, chodníky a pribudli aj osvetlené priechody pre chodcov,“ priblížila Lukáčová. Dva mosty a jedna styková križovatka prešli komplexnou rekonštrukciou. Inštalované bolo i nové zvislé a vodorovné značenie.
„Modernizácia cesty I/79 ukazuje, ako môžu európske fondy podporiť hospodársky rozvoj aj v regiónoch východného Slovenska. Nové mosty, chodníky a bezpečnejšie križovatky zlepšujú mobilitu obyvateľov, uľahčujú každodenné dochádzanie a posilňujú prepojenie regiónu s okolitými oblasťami,“ uviedol Radim Dvořák, zastupujúci vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Ako doplnil Norbert Polievka, generálny riaditeľ SSC, cesty prvej triedy, ktorých je po celom Slovensku 3300 kilometrov, sú občanom vo všetkých regiónoch najbližšie a sú súčasťou ich každodenného života. „Sme preto presvedčení, že takýto významný cestný projekt, ktorý mohol byť realizovaný vďaka financovaniu zo zdrojov EÚ, prináša občanom v regiónoch doslova hmatateľné zlepšenie života,“ povedal Polievka.
