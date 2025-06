Na vyhlásenie osobného bankrotu je potrebné splniť niekoľko podmienok

Bratislava 29. júna (TASR) - Ľudia sa zvyčajne rozhodnú pre osobný bankrot (oddlženie) v prípade pretrvávajúcich dlhov prevyšujúcich ich príjmy a majetok, ktoré nezvládajú riadne splácať. Na oddlženie je však potrebné splniť niekoľko podmienok, ako napríklad, že daná osoba nie je schopná plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden peňažný úväzok. Upozornil na to Eduard Szattler, partner právnickej firmy Vojčík & Partners.



Zároveň osoba, ktorá vyhlási osobný bankrot, musí mať minimálne jednu exekúciu dlhšiu ako jeden rok. Ďalej musí mať poctivý zámer a tiež centrum hlavných záujmov na Slovensku. Miesto, kde dlžník reálne žije, musí byť v SR, avšak nie je potrebné, aby bolo rovnaké ako trvalý pobyt. „Oddlženie je možné realizovať dvoma spôsobmi a samotný spôsob si vyberá dlžník. Prvým je podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a druhým spôsobom je podanie návrhu na určenie splátkového kalendára,“ upresnil Szattler.



V oboch prípadoch až do ustanovenia správcu musí byť dlžník povinne zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom, ktoré určí centrum. Toto centrum poskytuje právnu pomoc ľuďom v materiálnej núdzi a jeho hlavnou úlohou je posúdiť situáciu dlžníka, či spĺňa podmienky na vyhlásenie bankrotu a následne mu pomôže s kompletizáciou jeho podania. Rovnako poskytuje dlžníkovi tiež pôžičku na úhradu odmeny pre správcu. Ak dlžník spĺňa podľa odborníka podmienky na vyhlásenie konkurzu alebo určenie splátkového kalendára, tak Centrum právnej pomoci podá za neho návrh na súd a ten rozhodne o povolení, respektíve nepovolení oddlženia danej osoby.



Výhodou oddlženia je možnosť zbaviť sa dlhov spôsobom, o ktorom je dlžník vopred informovaný. V prípade, ak sa rozhodne o oddlženie prostredníctvom splátkového kalendára, tak si môže zachovať svoj majetok. Na druhej strane nevýhodou je, že až šesť rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára sa musí dlžník podeliť s veriteľmi, a to ak niečo zdedí, vyhrá alebo nadobudne nejaký majetok. Ak by to neurobil, tak veritelia si môžu tieto zdroje vymáhať súdnou cestou v prípade, že preukážu nepoctivý zámer dlžníka pri oddlžení. Zároveň môže mať dlžník po tom, ako prejde oddlžením, v budúcnosti problém so získaním hypotéky alebo inej formy pôžičky.