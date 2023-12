Na výkup pozemkov pre obchvat Veľkej Lomnice treba 4,7 mil. eur

Veľká Lomnica 25. decembra (TASR) - V súvislosti s výstavbou obchvatu Veľkej Lomnice pod Tatrami aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Pre TASR to potvrdila Lea Lehotská z komunikačného oddelenia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) s tým, že krajská Správa a údržba ciest (SÚC) disponuje technickou štúdiou a dokumentáciou pre územné rozhodnutie. Stavba si podľa odhadov vyžiada 21 miliónov eur, ďalších 4,7 milióna eur pôjde na výkup pozemkov. Kraj chce projekt financovať z externých zdrojov.



Preložka cesty II/540 je jedným z rozbehnutých investičných zámerov v súlade s platným územným plánom kraja a Plánom udržateľnej mobility PSK. "V novembri mala SÚC PSK územné rozhodnutie na jednu časť obchvatu, na výstavbu okružnej križovatky s cestou I/66, ktorá bola spracovaná Slovenskou správou ciest - správcom cesty, a následne ju previedli na SÚC PSK ako súčasť investičného zámeru z dôvodu dodržania časového plánu a technologických postupov," priblížila Lehotská. Na dotknutých pozemkoch má SÚC PSK v rámci I. etapy zrealizovaný pyrotechnický prieskum a pracuje na predbežnom archeologickom prieskume.



Cieľom projektu je zlepšiť dopravnú situáciu a zvýšiť bezpečnosť účastníkov dopravy v kolíznych bodoch v centre Veľkej Lomnice a súčasne v mieste napojenia ciest III/3093 a I/66. Obchvat reaguje aj na zmeny v územných plánoch okolitých obcí a ich plánovaný rozvoj s predpokladaným prudkým zvýšením počtu obyvateľov v najbližších dekádach.



Preložka cesty je navrhnutá mimo zastavaného územia v západnej časti Veľkej Lomnice a mala by ísť cez lokality Nad rašeliniskom a Na rovni. Plánovaný obchvat má dĺžku takmer 3,5 kilometra. Stavba bude realizovaná po častiach s plánovaným začiatkom v závere roka 2024. Za predpokladu priebežného úspešného získania finančných prostriedkov a majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, by mal byť obchvat hotový koncom roka 2028.



Aktuálne sa pripravuje aj ďalší obchvat smerom na Starú Ľubovňu, ktorý by mal okrem Veľkej Lomnice obísť aj Huncovce a Kežmarok. "Útvar hodnoty za peniaze hodnotí obchvat ako projekt, zúžili profil a počet pruhov, ale myslím si, že to čoskoro dobojujeme a posunieme sa do ďalšej fázy projektovej prípravy," priblížil aktuálny stav minister dopravy SR Jozef Ráž ml. s tým, že obchvat má vysokú prioritu, zatiaľ však nie je jasné, z akých zdrojov bude stavba financovaná. Dodal, že intenzívne pracujú aj na novom zákone o nadradenej infraštruktúre, kde by mali byť zaradené všetky líniové stavby tohto významu. Nová legislatíva podľa neho výrazne zjednoduší a zrýchli proces prípravy.