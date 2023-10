Na výmenu okien či zateplenie je vyčlenená 1 mld. eur

Bratislava 28. októbra (TASR) - Starými oknami, nezateplenou strechou alebo stenami uniká obrovské množstvo tepla. "Pokiaľ sa domácnosti rozhodnú pre zmenu, môžu dosiahnuť nemalé úspory a naše dáta ukazujú, že dopyt po týchto riešeniach je vysoký a stále narastá," uviedol riaditeľ spoločnosti 123dopyt.sk Otto Kočí. Na program obnovy budov na Slovensku je z plánu obnovy vyčlenená viac ako jedna miliarda eur.



Takmer polovica z tejto sumy pôjde na obnovu starších rodinných domov cez program Zelená obnova. Podľa informácií Slovenskej agentúry životného prostredia výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov z roka 2021 ukázali, že tretina domov na Slovensku nemá zateplenie ani nové okná. Na Slovensku je podľa nej 1,08 milióna rodinných domov, z nich až 70 % bolo postavených pred rokom 1980. Bez zatepleného obvodového plášťa je 738.000 rodinných domov, teda 68 % z celkového počtu.



Podľa odborníkov pri starých oknách môže dochádzať k strate až 40 % tepla. V prípade investície do nových okien s dobrými izolačnými vlastnosťami tak možno dosiahnuť značnú úsporu, a to minimálne vo výške 25 % nákladov na vykurovanie, ale môže to byť aj viac. "Dopyt po výmene okien v tomto roku sa drží na podobnej úrovni ako minulý rok a v porovnaní s rokom 2021 stúpol o 23 %," priblížil Kočí.



Ešte vyšší nárast dopytu spoločnosť zaznamenáva po zateplení striech, ktorý sa od začiatku tohto roku zvýšil o 43 %. "Tento krok môže znížiť energetickú stratu o 20 % a predstavuje dlhodobú investíciu do zlepšenia bývania, a to nielen počas zimných mesiacov, ale aj v priebehu leta, keď zmierni nepríjemné horúčavy v byte. Aj zateplenie fasády na domoch zaznamenalo zvýšenie, a to až o 37 % voči prechádzajúcemu roku," doplnil.



"Vzhľadom na prebiehajúce dotačné programy, ktoré majú za cieľ podporiť energetickú šetrnosť bývania, navyše, predpokladáme, že zateplenie domov alebo strechy, ako aj výmena okien budú stále vyhľadávané a dopyt po týchto riešeniach bude ešte nejaký čas vysoký," zakončil Kočí.