Na výpočet 13. dôchodku môžu dôchodcovia využiť kalkulačku SP

Bratislava 6. októbra (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) pripravila pre dôchodcov pomôcku na výpočet ich 13. dôchodku. Je ňou kalkulačka, ktorú nájdu na webovej stránke SP. Informovala o tom hovorkyňa SP Zuzana Dvoráková. Dôchodcovia dostanú 13. dôchodky už v novembri tohto roka.



"Jej použitie je jednoduché. Dôchodca do nej vpíše sumu dôchodku, resp. jednotlivých dôchodkov, ktoré poberá. Po kliknutí na políčko 'vypočítať ihneď' zistí, v akej výške dostane 13. dôchodok v roku 2021," poznamenala hovorkyňa.



Kalkulačka umožňuje zápis aj v inej mene ako euro, pričom zabezpečí prepočet danej meny na euro - výška dôchodku v eurách sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol. Na prepočet dôchodku z cudziny sa zase použije referenčný výmenný kurz určený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný 1. septembra 2021.



"Sociálna poisťovňa vyplatí 13. dôchodok v novembri 2021 automaticky. Znamená to, že o tento dôchodok netreba žiadať," zdôraznila Dvoráková.



Maximálna suma 13. dôchodku v roku 2021 bude 300 eur a dostanú ju tí dôchodcovia, ktorí majú dôchodok v sume 218,06 eur a menej. Poberateľom dôchodku v rozpätí od 218,07 eur do 912,50 eur sa 13. dôchodok bude znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eur. Najnižší 13. dôchodok 50 eur dostanú dôchodcovia, ktorí majú dôchodok 912,51 eur a viac.