Na výrobu kilogramu masla je potrebných 20-25 litrov kravského mlieka

Vianočné pečenie, varenie, aj sviatočné pohostenie sa nezaobíde bez masla, mlieka, smotany, tvarohu či syrov.

Bratislava 24. decembra (TASR) - Na výrobu jedného kilogramu masla je potrebných 20 až 25 litrov kravského mlieka. Uviedol to pre TASR prezident Zväzu slovenských mliekarov (ZSM) Martin Mellen. Každá kocka masla tak podľa neho v sebe nesie príbeh slovenských farmárov a mliekarov.

Zdôraznil, že vianočné pečenie, varenie, aj sviatočné pohostenie sa nezaobíde bez masla, mlieka, smotany, tvarohu či syrov. Tieto potraviny však podľa neho nevznikajú zo dňa na deň. Ich základom je kvalitné kravské a ovčie mlieko od domácich chovateľov a spracovanie v slovenských mliekarňach, ktoré dodržiavajú prísne štandardy kvality a čerstvosti.

Mliečne výrobky nie sú samozrejmosť. Za každým litrom mlieka je každodenná starostlivosť o zvieratá a za každým výrobkom práca ľudí v mliekarni. Keď si spotrebiteľ vyberie slovenské maslo či ďalšie mliečne výrobky, podporuje celý tento reťazec,“ podčiarkol Mellen. „Vianoce sú ideálny čas, aby sme si vážili pôvod potravín a dali prednosť tým, ktoré vznikli doma,“ zdôraznil.

Upozornil, že slovenské mliečne výrobky znamenajú nielen istotu pôvodu, zdravotnú bezpečnosť, ale aj podporu domácej ekonomiky, pracovných miest na vidieku a potravinovej sebestačnosti. Kratšia cesta od farmy na stôl navyše prináša vyššiu čerstvosť a menšiu ekologickú záťaž, respektíve uhlíkovú stopu.

ZSM združuje mliekarenské spoločnosti, ktoré spracovávajú viac ako 50 % z celkového objemu nakupovaného a spracovávaného mlieka na Slovensku. Medzi jeho členov patria Bánovecká mliekareň Milsy, Hriňovská mliekareň Koliba, Žitnoostrovská mliekáreň Euromilk, Tatranská mliekareň Tami, Nitrianska mliekareň Agro Tami, Syráreň Havran (Senica) a Mliekareň Agrofarma (Červený Kameň).
