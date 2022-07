Na výstavbu priemyselného parku Valaliky uvoľnila 123 miliónov eur

Bratislava 1. júla (TASR) – Na pokračovanie prípravy strategického územia Valaliky pri Košiciach, kde má vyrásť nový závod automobilky Volvo, štát vyčlenil cez 123 miliónov eur. Druhá fáza prípravy priemyselného parku pozostáva z realizácie hrubých terénnych úprav strategického územia, prekládok sietí a odstránenia prekážok v rámci územia. Vyplýva to z materiálu Návrh na poskytnutie prostriedkov zo štátnych finančných aktív na financovanie významnej investície Strategické územie Valaliky, ktorý v piatok schválila vláda.



Štát tak do prípravy parku vloží spolu viac ako 200 miliónov eur. Nultá fáza, na ktorú štát uvoľnil cez dva milióny eur, pozostávala z prieskumných činností, prípravy štúdií súvisiacich s posudzovaním vplyvov na životné prostredie a inými prípravnými činnosťami. Následne sa prešlo do realizácie prvej fázy prípravy strategického územia prostredníctvom novozaloženej spoločnosti Valaliky Industrial Park so stopercentnou majetkovou účasťou štátu.



Tá na majetkovoprávne vysporiadanie územia vrátane podporných služieb a správnych poplatkov a tiež na projekčno-inžinierske činnosti dostala cez 85 miliónov eur.



Strategické územie tvoria pozemky s rozlohou 1047,51 hektárov v katastrálnom území Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany a Trstené pri Hornáde, okres Košice-okolie a v katastrálnom území Šebastovce a Barca, okres Košice IV.