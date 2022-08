Na výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií alokovali 40 mil. eur

Bratislava 22. augusta (TASR) - Na výstavbu verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd je alokovaných 40 miliónov eur. Celkový počet oprávnených žiadateľov je približne 1400. Žiadosti na výstavbu je možné predložiť do 22. septembra. Na tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ Environmentálneho fondu Ľubomír Vačok.



Envirofond podľa Vačoka pripravil priorizáciu výzvy. Priorizovaná bude výstavba verejných kanalizácií obcí, ktoré majú do 100 alebo minimálne 30 percent zastavaného územia v chránenej vodohospodárskej oblasti, obce, ktoré sa čiastočne nachádzajú na území národných parkov, a obce, ktoré nespadajú ani do jednej priority. "Aj tieto si môžu podať žiadosť a v prípade, že nebude minutá alokácia, tak bude možné im poskytnúť dotácie, ak budú mať dobré projekty a budú dobre hodnotené," podotkol Vačok.



Pri výstavbe verejných vodovodov budú podľa Vačoka priorizované obce bez prístupu k pitnej vode, obce s envirozáťažou, obce nachádzajúce sa na území podzemných vôd v zlom chemickom stave.



Maximálna alokácia je tri milióny eur na jednu žiadosť. Žiadatelia by mali spolufinancovať päť percent projektu, priblížil riaditeľ Envirofondu. Dodal, že na to bude možné zobrať si úver priamo z fondu.



Investičný dlh v prípade rekonštrukcie vodovodov v obciach do 2000 obyvateľov predstavuje zhruba 1,3 miliardy eur. Pre kanalizácie a čistiarne odpadových vôd je to 1,56 miliardy eur. "Počet obcí bez verejného vodovodu je 457," priblížil Vačok.



V budovaní kanalizácií a vodovodov patrí Slovensko podľa ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) medzi najhoršie krajiny Európskej únie. "Je to dôsledok nečestného zaobchádzania s peniazmi z Envirofondu, nekvalifikovaného prístupu a niekedy aj prebyrokratizácie," poznamenal. Minister vyzval obce, aby sa do výzvy zapojili, a ubezpečil ich, že ak neuspejú, ocitnú sa v tzv. zásobníku na podporu projektov na budúci rok.