Na výstave Agrokomplex sa zišlo cez 450 vystavovateľov z ôsmich krajín

Nitra 17. augusta (TASR) - Exponáty od vyše 450 vystavovateľov a predajcov z ôsmich krajín ponúkne 48. ročník medzinárodnej výstavy Agrokomplex, ktorá sa vo štvrtok začala v Nitre. Ako uviedli organizátori, výstava s podtitulom Návrat ku koreňom predstaví poľnohospodársku techniku, potravinárske a poľnohospodárske produkty, rastliny, hospodárske zvieratá i najnovšie technológie, ktoré posúvajú poľnohospodárstvo a potravinárstvo medzi vysoko sofistikované odvetvia.



Súčasťou Agrokomplexu je už tradične aj Národná výstava hospodárskych zvierat, v rámci ktorej predvádzajú jednotlivé chovateľské zväzy a združenia šampiónov vo svojich kategóriách. Spolu ide o 600 jedincov tradičných hospodárskych zvierat. "Návštevníci si môžu pozrieť aj výstavu Poľovníctvo, rybárstvo a včelárstvo, kde okrem iných vystavovateľov nájdu návštevníci aj stánky rezortných organizácií Lesy SR, š. p. a Národné lesnícke centrum či stánok Vojenských lesov SR v gescii rezortu obrany," povedal riaditeľ Národného výstaviska š.p. Jozef Pavle.



Ako pri otvorení výstavy skonštatoval premiér Ľudovít Ódor, pred poľnohospodármi stoja v súčasnosti viaceré vážne výzvy, ktorým musia čeliť. "Určite sú to klimatické zmeny, ktoré ovplyvňujú úrody aj celú krajinu a do budúcnosti budeme musieť porozmýšľať nad tým, ako túto situáciu riešiť, možno aj pomocou nejakého rizikového fondu. Mali by sme tiež hovoriť o význame poľnohospodárstva, najmä pokiaľ ide o pôdu a vodu, ktoré sú strategickými komoditami," uviedol Ódor.



Ďalšou veľkou výzvou je podľa premiéra modernizácia slovenského poľnohospodárstva. "Produktivita je veľmi dôležitá. Technologické trendy nezastavíme, ale musíme na ne naskočiť a využiť ich v prospech poľnohospodárstva," skonštatoval. "V súčasnosti máme napríklad len v potravinárstve neskutočný investičný dlh. Inovácie sú jednoznačne prvkom, ktorý musíme aplikovať. Či už je to v chove zvierat, pri obrábaní pôdy či výrobe a spracovaní potravín," doplnil minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš.



K ďalším výzvam patrí podľa premiéra aj prilákanie mladých ľudí do poľnohospodárskej výroby. "Aby si uvedomili, že dnešné pôdohospodárstvo je niečo úplne iné ako pred desaťročiami. Že je moderné a zohráva významnú rolu v tom, ako vyzerá náš život na vidieku," dodal premiér.