Na výstavisku Incheba sa začala obmenená výstava rastlín Flóra

Bratislava 7. apríla (TASR) - Na bratislavskom výstavisku Incheba sa začala obmenená výstava rastlín Flóra. Uviedla to pre TASR manažérka výstavy Eva Rigin.



"Po dvoch rokoch sa otvorili brány výstavy Jarné trhy 2022 by Flóra. Ide o obmenený koncept známej výstavy Flóra Bratislava, kde sme opäť privítali predajcov rastlín a záhradníckych potrieb a v obmedzenom počte aj vystavovateľov. Jarné trhy sa konajú od 7. do 10. apríla, v čase od 9.00 do 19.00 h, respektíve v nedeľu od 9.00 do 18.00 h," spresnila.



Dodala, že v tomto ročníku sa trhy konajú iba vo vonkajších priestoroch, kde na návštevníkov čakajú predajcovia črepníkových kvetov, rastlín, exotických rastlín, zeleninových plánt, ovocných kríkov a stromov, cibuľovín, kaktusov a rôznych záhradníckych potrieb a iného tovaru.