Na výstavisku v Nitre predstavujú chovatelia takmer 23.000 zvierat
Predstavené exponáty budú počas troch dní hodnotiť profesionálni posudzovatelia z 20 európskych krajín.
Autor TASR
Nitra 7. novembra (TASR) - Takmer 23.000 zvierat z 23 krajín Európy predstavia chovatelia na 30. Európskej výstave zviera a 6. Európskej výstave zvierat mladých chovateľov, ktorá sa v piatok začína na nitrianskom výstavisku Agrokomplex.
Predstavené exponáty budú počas troch dní hodnotiť profesionálni posudzovatelia z 20 európskych krajín. Podobnú výstavu sa nepodarilo zorganizovať v Európe od roku 2018, skonštatoval predseda Republikovej rady Slovenského zväzu chovateľov Štefan Henžel.
Vo všetkých jedenástich výstavných pavilónoch sa od 7. do 9. novembra predstaví 22.524 zvierat od 2674 vystavovateľov. Prihlásených je 6244 kusov hydiny a okrasnej hydiny z 15 krajín, 5562 holubov zo 14 krajín, 9960 králikov z 20 krajín, 633 exotických vtákov zo šiestich krajín a 125 ušľachtilých morčiat z deviatich krajín.
Výstavu organizuje najväčší chovateľský zväz na Slovensku, podporený Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. „Aj týmto spôsobom chceme priblížiť verejnosti tento zaujímavý koníček, ktorý vie zabezpečiť sebestačnosť rodín kvalitnými potravinami,“ skonštatoval Henžel.
