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Na výstavisku v Nitre sa stretli stovky chovateľov zvierat
Podujatie je najväčšou výstavou na Slovensku, ktorú organizuje Slovenský zväz chovateľov. Vystavovatelia predstavujú na výstavisku množstvo plemien králikov, hydiny a holubov.
Autor TASR
Nitra 14. novembra (TASR) - Viac ako 4000 zvierat predstavujú vystavovatelia na XXVIII. Celoštátnej výstave zvierat a VIII. Medzinárodnej výstave zvierat Vyšehradskej štvorky v Nitre. Na Národnom výstavisku Agrokomplex sa počas víkendu stretnú stovky chovateľov zo Slovenska i zo zahraničia. Podujatie je príležitosťou na prezentáciu chovateľských tradícií a výmenu odborných skúseností, skonštatovala štátna tajomníčka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Kristína Vavríková.
Podujatie je najväčšou výstavou na Slovensku, ktorú organizuje Slovenský zväz chovateľov. Vystavovatelia predstavujú na výstavisku množstvo plemien králikov, hydiny a holubov. Vybrané chovné jedince si môžu návštevníci zakúpiť. Súčasťou podujatia je aj slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným a významným chovateľom.
Podujatie je najväčšou výstavou na Slovensku, ktorú organizuje Slovenský zväz chovateľov. Vystavovatelia predstavujú na výstavisku množstvo plemien králikov, hydiny a holubov. Vybrané chovné jedince si môžu návštevníci zakúpiť. Súčasťou podujatia je aj slávnostné odovzdávanie ocenení úspešným a významným chovateľom.