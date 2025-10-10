Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na vzdelávanie, výskum, vývoj a mládež má ísť skoro 6,4 miliardy eur

Na snímke minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD). Foto: TASR

Na vysoké školstvo by malo byť vyčlenených 1,41 miliardy eur. Výdavky zahŕňajú valorizáciu platov pedagogických zamestnancov v sume 96,6 milióna eur.

Bratislava 10. októbra (TASR) - Na vzdelávanie, výskum, vývoj a mládež by v roku 2026 malo ísť takmer 6,4 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý v piatok schválila vláda.

Výdavky zo štátneho rozpočtu do vzdelávania, vedy a výskumu a podpory mládeže zahŕňajú výdavky kapitol Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Slovenskej akadémie vied (SAV) a subjektov verejnej správy – verejných vysokých škôl, Fondu na podporu vzdelávania a ďalších kapitol, ktoré sa podieľajú na plnení úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií,“ uviedlo v návrhu Ministerstvo financií SR.

Výdavky na regionálne školstvo na rok 2026 by mali predstavovať sumu 4,28 miliardy eur. Do rozpočtu by mali byť zapracované finančné prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov v regionálnom školstve vo výške 353 miliónov eur.

Na vysoké školstvo by malo byť vyčlenených 1,41 miliardy eur. Výdavky zahŕňajú valorizáciu platov pedagogických zamestnancov v sume 96,6 milióna eur. Zároveň medziročne rastie transfer verejných vysokých škôl určený na plnenie úloh a opatrení vyplývajúcich z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, a to v sume 44,3 milióna eur.

Oblasť vedy a techniky by mala v roku 2026 disponovať zdrojmi vo výške 863 miliónov eur. V rámci oblasti sú zahrnuté aj výdavky SAV vo výške 147 miliónov eur.

Rozpočet v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a podpory mládeže tiež zahŕňa výdavky na administratívu, výdavky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu či výdavky Plánu obnovy a odolnosti SR.
