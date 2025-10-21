< sekcia Ekonomika
Na vzdelávanie, výskum, vývoj a mládež má ísť skoro 6,4 miliardy eur
Z dôvodu konsolidácie verejných výdavkov sa výdavky kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR znížili v sume 54,5 milióna eur.
Autor TASR
Bratislava 21. októbra (TASR) - Na vzdelávanie, výskum, vývoj a mládež má ísť v roku 2026 takmer 6,4 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Z dôvodu konsolidácie verejných výdavkov sa výdavky kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR znížili v sume 54,5 milióna eur. Konsolidácia tiež prináša zníženie výdavkov kapitoly Slovenskej akadémie vied (SAV) o 12,6 milióna eur.
Výdavky na regionálne školstvo na rok 2026 budú predstavovať sumu 4,28 miliardy eur. Do rozpočtu sú zapracované finančné prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov v regionálnom školstve vo výške 353 miliónov eur.
Na vysoké školstvo je vyčlenených 1,41 miliardy eur. Výdavky zahŕňajú valorizáciu platov pedagogických zamestnancov v sume 96,6 milióna eur. Zároveň medziročne rastie transfer verejných vysokých škôl určený na plnenie úloh a opatrení vyplývajúcich z Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, a to v sume 44,3 milióna eur.
Oblasť vedy a techniky by mala v roku 2026 disponovať zdrojmi vo výške 863 miliónov eur. V rámci oblasti sú zahrnuté aj výdavky SAV vo výške 147 miliónov eur.
Rozpočet v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a podpory mládeže tiež zahŕňa výdavky na administratívu, výdavky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu či výdavky Plánu obnovy a odolnosti SR.
