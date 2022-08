SZVT žiada reguláciu exportu energetického dreva

Bratislava 2. augusta (TASR) - Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) upozornil na možné ohrozenie vykurovania v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT). Dôvodom má byť neregulovaný export biomasy, ktorá bude v zime chýbať slovenským teplárňam. SZVT preto žiada o prijatie opatrení na reguláciu trhu s drevom a biomasou.



"SZVT upozorňuje, že na nasledujúcu vykurovaciu sezónu sú ohrozené bezpečné dodávky tepla, kde je palivom domáci produkt. Upozorňujeme, že do dnešného dňa sa neprijali žiadne opatrenia na ochranu slovenského dreva, ktoré sú na rozdiel od plynu v rukách vlády, a situácia na trhu s drevom a biomasou sa stáva neúnosná," uviedol v utorok zväz.



Teplári upozornili, že prostredníctvom CZT je v súčasnosti zásobovaných 1,8 milióna obyvateľov Slovenska a 20 % tepla je vyrobeného z biomasy. Veľká časť kotolní spaľujúcich biomasu nemá možnosť zmeniť palivo za iné uhlie či plyn a v prípade nedostatku biomasy bude preto ohrozená výroba a bezpečná dodávka tepla pre obyvateľstvo počas nasledujúcej vykurovacej sezóny.



Z informácií získavaných od dodávateľov biomasy jej nedostatok podľa SZVT spôsobuje práve vývoz dreva a štiepky do zahraničia, menšia ťažba a menej piliarskej práce. Cena štiepky na trhu vzrástla od 4. štvrťroka 2021 o vyše 100 % a kritický je problém s jej dostupnosťou.



Zväz dodal, že okolité štáty chránia svoje surovinové zdroje, napríklad palivové drevo pre svojich obyvateľov, no Slovensko zatiaľ nie. "Vláda má v rukách nástroje na okamžité prijatie opatrení na ochranu slovenského dreva, ktorými môže regulovať situáciu na trhu s drevom a biomasou tak, aby dodávky tepla pre slovenské domácnosti neboli ohrozené," upozornili teplári. SZVT preto vyzval vládu na prijatie VHZ (všeobecný hospodársky záujem), na základe ktorého bude zabezpečené aspoň minimálne množstvo tejto domácej suroviny pre slovenské domácnosti, ktoré sú zásobované teplom zo systémov CZT.