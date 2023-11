Na zabezpečenie zimnej údržby v Ružomberku vyčlenili 380.000 eur

Ružomberok 24. novembra (TASR) - Mesto Ružomberok sa bude v aktuálnej zimnej sezóne starať o údržbu viac ako 90 kilometrov ciest a 63 kilometrov chodníkov. Na zabezpečenie prác je na tento účel vyčlenených 380.000 eur. Práce bude samospráva zabezpečovať prostredníctvom zmluvného partnera Technických služieb Ružomberok. TASR o tom informoval hovorca Ružomberka Vladimír Miškovčík.



Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti 21 kusov techniky. Údržba v zime sa okrem mesta týka aj prímestských častí Biely Potok, Černová, Hrboltová, Rybárpole, ale aj Vlkolínca a areálu bývalej textilky. "Viaceré z úsekov sa nachádzajú v kopcovitých terénoch, ktoré komplikujú zimnú údržbu," priblížil Miškovčík.



Na ružomberské cesty a chodníky je pripravených 380 ton posypovej soli a 230 ton štrku. Podľa vývoja poveternostných podmienok budú zásoby priebežne dopĺňať. Hovorca dodal, že v prípade potreby je zmluvne zabezpečená aj dodávka piesku od producenta v Ružomberku. Do ručného čistenia počas zimnej údržby budú zapojení aj pracovníci menších obecných služieb v Ružomberku.



Primátor Ľubomír Kubáň požiadal obyvateľov a vodičov o trpezlivosť a toleranciu. "Počasie sa rýchlo mení, pri pohybe na cestách i chodníkoch sa treba prispôsobiť klimatickým podmienkam. V zimných mesiacoch, keď husto sneží, chodníky a cesty primŕzajú, treba viac ako inokedy dbať na svoju bezpečnosť," podotkol Kubáň. Zdôraznil, že zimné mechanizmy ani pracovníci v teréne nemôžu byť v jednom čase všade, aj keď by si to všetci želali.



Udržiavacie práce sa v zime uskutočňujú podľa dôležitosti ciest a chodníkov. Prednosť majú cesty a chodníky s najväčšou frekvenciou využívania. Najprv sa venujú cestám prvého zásahu, kadiaľ prechádzajú linky mestskej hromadnej dopravy, hlavným zberným cestám a pešej zóne. "Druhé v poradí sú najmä úseky v rovinatom území s malou frekvenciou a krátke úseky ciest medzi križovatkami. Následne mechanizmy zimnej údržby čistia ostatné menej dôležité cesty, chodníky a parkoviská," vysvetlil Juraj Hrnčiar z ružomberskej radnice.