Na záchranu gastra nestačia verejné prísľuby, štát by mal konať

Bratislava 4. februára (TASR) – Rastúce náklady, drastické pandemické opatrenia počas vianočných sviatkov, pokračujúca vlna omikronu a začínajúca cezhraničná turistika ešte viac zhoršujú katastrofálnu situáciu gastrosektora na Slovensku. Na záchranu gastra nestačia verejné prísľuby, je nevyhnutné, aby vedenie štátu začalo konať. Uviedol Vladimír Machalík z iniciatívy StáleMámeChuť.



"Vítame, že sme sa po dlhých, takmer dvoch rokoch agónie a výziev, keď gastroprevádzkovatelia a ich zamestnanci na vlastnej koži pocítili brutálne dosahy pandémie, dočkali zaradenia zníženej DPH pre stravovacie služby do daňovo-odvodovej reformy. V Národnej rade SR aktuálne neprešiel opozičný návrh na zníženie DPH na gastro. Len politické vyhlásenia koalície však gastrosektoru nepomôžu, na prežitie potrebuje ich politické činy, ktoré reálne zmenia zákon o DPH ešte pred letnou sezónou," priblížil Machalík.



Tak, ako v roku 2020, ani v roku 2021 nemohol podľa neho gastrosektor využiť na sanáciu obrovských strát jedno z najsilnejších sezónnych období. Vianočné a novoročné sviatky sa na Slovensku totiž niesli v znamení pandemických opatrení a zatvorených prevádzok. Diametrálne odlišné nastavenie pravidiel v susedných štátoch pritom spôsobilo odliv zákazníkov, ktorí mohli svojou návštevou podporiť slovenský gastrosektor. Členovia iniciatívy StáleMámeChuť majú podľa Machalíka veľké obavy, že zníženie DPH v susedných krajinách spôsobí ešte väčší odliv zákazníkov z domácich prevádzok.



"Spotrebiteľské návyky prešli za posledné dva roky mnohými zmenami reflektujúcimi opatrenia a zákazy. Chceli by sme, aby domáce prevádzky boli prvou voľbou slovenských zákazníkov. Na to však potrebujeme udržateľné podmienky a stabilitu. Polovica obyvateľov Slovenska žije v prihraničných regiónoch," vysvetlila Magdaléna Koreny z iniciatívy Pomoc pre gastro.



"Sľubovaný návrh na zníženie DPH je v súčasnosti jediným možným systémovým riešením našej situácie. Dá sa rýchlo pripraviť, bez dodatočných administratívnych nákladov pre štát i prevádzkovateľov. Zároveň pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských gastroprevádzok oproti gastrosegmentu v okolitých krajinách. Vyzývame preto vládu, aby bezodkladne konala a nezostala len v úrovni verejných vyhlásení. Gastrosektor bol počas pandémie ústretový voči pandemickým opatreniam vlády, a preto očakávame, že vláda teraz systémovo pomôže reálnymi činmi," dodal Marek Harbuľák, prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska.