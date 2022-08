Na začiatku školského roka ZSSK posilňuje vlakovú dopravu

Bratislava 24. augusta (TASR) – Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví posilové vlaky v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom školského roka, a to po celom Slovensku. Dôvodom je očakávaný zvýšený záujem cestujúcich o železničnú dopravu. Od 31. augusta do 2. septembra a 4. septembra tak ZSSK celkovo zavedie 26 posilových spojení. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Z 26 posilových spojení bude 21 regionálnych rýchlikov a päť regionálnych expresov. Zároveň budú podľa technických možností jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR a Os, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu verejnosti o cestovanie.



Kováč upozornil, že so začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na bezplatnú prepravu. ZSSK v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie odporúča, aby žiadatelia o registráciu na bezplatnú prepravu venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu registračného formulára na vydanie preukazu na zľavu.



Pre žiakov a študentov študujúcich na školách v zahraničí zároveň ZSSK zavádza novinku, ktorou je registračný formulár v slovensko-anglickej a slovensko-nemeckej verzii. "To znamená, že ak škola v zahraničí potvrdí status žiaka alebo študenta na registračnom formulári ZSSK, nie je potrebné predkladať potvrdenie o návšteve školy a jeho úradný preklad do slovenčiny alebo češtiny, ako to bolo doteraz," dodal Kováč.



Podmienky bezplatnej prepravy ukrajinských žiakov a študentov sa zmenili od 1. júla. Podľa nových podmienok tak majú nárok na bezplatný cestovný lístok všetci žiaci materských, základných a stredných škôl z Ukrajiny, a to aj vrátane jednej sprevádzajúcej osoby, ktorí získali status dočasného útočiska. Bezplatný cestovný lístok získajú z miesta obvyklého pobytu do miesta sídla školy na základe potvrdenia o návšteve školy. Bezplatná preprava však platí len počas dní školského vyučovania.