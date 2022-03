Na zahraničné firmy,opúšťajúce Rusko, budú dohliadať ruskí prokurátori

Moskva 11. marca (TASR) - Ruská prokuratúra v piatok oznámila, že zvyšuje kontrolu nad zahraničnými spoločnosťami, ktoré sa rozhodli opustiť krajinu potom, čo Rusko poslalo svojich vojakov na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Prokurátori zaviedli prísnu kontrolu dodržiavania pracovného práva vrátane podmienok pracovných zmlúv, postupu vyplácania miezd a určovania ich výšky," cituje AFP z vyhlásenia ruského generálneho prokurátora.



Moskva vo štvrtok (10. 3.) pohrozila zoštátnením západných spoločností, ktoré hromadne odchádzajú z Ruska pre vojnu na Ukrajine.



Podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie, bývalý ruský prezident a expremiér Dmitrij Medvedev pritom varoval, že vláda bude musieť prijať opatrenia, ktoré po insolvencii firiem a závodov vyústia do zoštátnenia, aby ich zamestnanci neskončili na ulici.



V Rusku zatiaľ neexistuje zákon o zoštátnení firemných aktív. Čoraz viac ruských politikov v reakcii na západné sankcie však volá po takejto legislatíve a očakáva sa, že by sa čoskoro mohla dostať do ruského parlamentu.