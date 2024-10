Na základe memoranda má dôjsť k rozvoju partnerstva s USA

Bratislava 7. októbra (TASR) - Došlo k podpisu memoranda o spolupráci so Svetovým obchodným centrom v New Orleans (WTC), vďaka ktorému dôjde k rozvoju partnerstva medzi Slovenskom a USA. Informovala o tom v pondelok Rada slovenských exportérov (RSE).



Cieľom návštevy delegácie USA, ktorú zavŕšil podpis memoranda, bolo podľa predstaviteľov rady nadviazať nové obchodné partnerstvá a prezentovať štát Louisiana, s jedným z najväčších amerických prístavov v New Orleans, ako atraktívnu destináciu pre zahraničných investorov z Európy vrátane Slovenska.



"Spolupráca s americkými partnermi je výsledkom nášho niekoľkoročného úsilia v RSE v prospech slovenských firiem. Uvedomujeme si atraktivitu a vysokú konkurencieschopnosť amerického trhu. Budeme sa usilovať o to, aby aj slovenské firmy začali efektívnejšie prenikať na americký trh aj prostredníctvom investícií," uviedol predseda rady Lukáš Parízek.



WTC je najstaršou organizáciou svojho druhu, pričom jej poslaním je združovať podnikateľov, podporovať ekonomický rozvoj a zahraničné investície. V prípade RSE ide o podnikateľské združenie, ktoré kolektívnym hlasom presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti exportu.