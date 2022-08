Na základných školách v Bratislavskom kraji pribudne 4265 miest

Bratislava 19. augusta (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyčlenilo pre Bratislavský samosprávny kraj z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) takmer 63 miliónov eur. Investície umožnia výstavbu piatich nových škôl a renováciu ďalších 23 škôl. To prinesie 4265 nových miest pre školákov, informoval v piatok odbor komunikácie MIRRI.



O podporu na rozšírenie miest a modernizáciu ZŠ v Bratislavskom kraji bol podľa štátneho tajomníka MIRRI Dušana Veliča od začiatku obrovský záujem. Preto balík financií zdvojnásobili z 31 miliónov na 62,6 milióna eur. Spolu 11 škôl v mestských častiach hlavného mesta a 15 škôl v obciach a mestách kraja rozšíri svoje kapacity, vybuduje nové triedy, zmodernizuje budovy a zlepší podmienky pre žiakov aj učiteľov.



Školy sa z týchto fondov môžu aj dostavať či rozšíriť o ďalšiu budovu. Okrem rozširovania kapacít škôl sú súčasťou podporených projektov v Bratislavskom kraji investície do vybudovania odborných učební a školskej infraštruktúry, ako napríklad kuchyne, jedálne, telocvične či vonkajšie športoviská, ale aj energetické opatrenia a zelené riešenia.



Rezort zdôraznil, že dôležitým kritériom bolo tiež zabezpečenie vzdelávania pre deti so špeciálnymi potrebami. Vo výzve sa posudzoval aj nový koncept Smart škôl, teda takých, ktoré sú aj miestom kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre obyvateľov zo širokého okolia. V prípade jednej z nových školských budov sa napríklad bude variť aj pre seniorov z obce.



Ministerstvo spomenulo, že vlani vyhlásili historicky prvú špeciálnu výzvu pre tento kraj, lebo tam je problém s miestami ZŠ najväčší. V čase vyhlásenia výzvy v kraji chýbalo až 9000 miest pre školákov. Na niektorých školách podľa štátneho tajomníka MIRRI hrozilo zavedenie dvojzmennej výučby.