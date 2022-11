Na zberný dvor vysúťažili nižšiu cenu, riadiaci orgán nesúhlasil

Hrnčiarske Zalužany 2. novembra (TASR) - Nové verejné obstarávanie na dodávateľa stavebnej časti zberného dvora by mali ešte tento rok zrealizovať v obci Hrnčiarske Zalužany v okrese Poltár. To predchádzajúce neschválil riadiaci orgán. TASR to potvrdil starosta Branislav Nociar.



"Predchádzajúce verejné obstarávanie, pri ktorom sme sa snažili nastaviť podmienky tak, aby víťazom súťaže bola silná a kvalitná firma, ktorá dokáže túto veľkú zákazku za asi 300.000 eur realizovať kvalitne a včas, a pri ktorej sme oproti rozpočtovanej cene ušetrili približne 49.000 eur, nám neschválili," poznamenal starosta. "Musíme preto vyhlásiť novú súťaž s tým, že celú stavbu by sme chceli zrealizovať do polovice roku 2023," dodal.



Pri tomto projekte už majú dodané technologické vybavenie ako čelný nakladač, drvič stavebného odpadu, nosič kontajnerov, vlečku či zberné nádoby a kontajnery.



Tento rok sa ale obci podarilo ukončiť rekonštrukciu miestnych komunikácií. "Zrekonštruovali sme povrchy na troch uliciach, kde sme predtým vybudovali splaškovú kanalizáciu, ako aj kanalizačné prípojky k rodinným domom," priblížil Nociar.



V obci pracujú aj na príprave pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV) v časti Rakatník. "Aj tu sa však boríme s administratívnymi komplikáciami. Stále sme v štádiu schvaľovania územného rozhodnutia," konštatoval starosta.



Pri posudzovaní vplyvov projektu na životné prostredie (EIA) im totiž pribudli ďalšie požiadavky štátnych orgánov na doplnenie projektovej dokumentácie. "Tieto budú pre nás znamenať ďalšie náklady v rozsahu približne 10.000 eur, čo je v tejto ekonomickej situácii pre nás naozaj vysoký náklad a bude to znamenať ďalší časový posun v realizácii," dodal.



V obci s približne 830 obyvateľmi v období pandémie COVID-19 v rokoch 2020 až 2021 zrealizovali projekt výstavby kompostárne, dve etapy rekonštrukcie domu smútku či rekonštrukciu detského ihriska v materskej škole. Obnovili tiež šatne miestneho futbalového klubu, vybavili školskú kuchyňu a zakúpili merače rýchlosti na miestne komunikácie. Spolu s investíciami do stavieb a majetku z dotačných a vlastných zdrojov tak vynaložené prostriedky presiahli milión eur.