Na zdravotníctvo má ísť v roku 2026 vyše 10,6 miliardy eur
Celkové výdavky na verejné zdravotné poistenie majú v roku 2026 dosiahnuť 9,2 miliardy eur, čo je o 564 miliónov viac ako v schválenom rozpočte na rok 2025.
Autor TASR
Bratislava 10. októbra (TASR) - Výdavky na zdravotníctvo majú v roku 2026 dosiahnuť 10,67 miliardy eur. Oproti minuloročnému rozpočtu ide o medziročný rast o 935 miliónov eur, teda o 9,6 percenta. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2026, ktorý schválila vláda na svojom piatkovom rokovaní.
„Celkové výdavky v sektore zdravotníctva pozostávajú najmä z výdavkov verejného zdravotného poistenia, výdavkov zdravotníckych zariadení, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR vrátane prostriedkov plánu obnovy a odolnosti,“ uviedlo Ministerstvo financií SR ako predkladateľ návrhu rozpočtu.
Celkové výdavky na verejné zdravotné poistenie majú v roku 2026 dosiahnuť 9,2 miliardy eur, čo je o 564 miliónov viac ako v schválenom rozpočte na rok 2025. Najväčší podiel z tejto sumy tvoria výdavky na zdravotnú starostlivosť vo výške 8,85 miliardy eur. Medziročný nárast výdavkov na zdravotnú starostlivosť oproti rozpočtu na rok 2025 je očakávaný v sume 541 miliónov eur, najmä v dôsledku rastu miezd, inflácie a vyššej spotreby liekov.
Výdavky zdravotníckych zariadení sú rozpočtované v celkovej sume 4,5 miliardy eur. Bežné výdavky predstavujú 3,74 miliardy eur, pričom 50,2 percenta z nich tvoria osobné výdavky. Na výstavbu nových nemocníc, prístrojové vybavenie a modernizáciu sa rozpočtujú kapitálové výdavky v objeme 726,6 milióna eur, z toho 292 miliónov eur zo štátneho rozpočtu a 326,5 milióna eur z Plánu obnovy a odolnosti SR. Z týchto zdrojov sa má financovať najmä výstavba Univerzitnej nemocnice Martin a Fakultnej nemocnice Banská Bystrica.
Na činnosť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa počíta so sumou 34,3 milióna eur, z toho 30,8 milióna eur predstavuje príspevok od zdravotných poisťovní. Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve má mať rozpočet 2,7 milióna eur. V oblasti ochrany verejného zdravia sa na financovanie Úradu verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov vyčleňuje 73,8 milióna eur.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv bude mať k dispozícii 8,3 milióna eur a Detenčný ústav Hronovce 3,7 milióna eur. Národné centrum zdravotníckych informácií má v roku 2026 získať 33,8 milióna eur, najmä na prevádzku a rozvoj systému eZdravie, a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR 30,8 milióna eur.
Na kapitálové výdavky rezortu zdravotníctva zo štátneho rozpočtu je vyčlenených 58,9 milióna eur, ktoré budú smerovať na odstránenie havarijných stavov, modernizáciu a obnovu prístrojového vybavenia nemocníc. Ďalších 358 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR je určených na rozšírenie siete psychiatrických stacionárov, vybudovanie centier pre poruchy autistického spektra a humanizáciu nemocničných oddelení.
