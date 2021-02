Na zelenú ekonomiku má v rámci plánu obnovy smerovať 2,17 miliardy eur

Bratislava 22. februára (TASR) - Na reformy v oblasti zelenej ekonomiky má z európskeho nástroja na obnovu ekonomiky ísť celkovo 2,17 miliardy eur. Ministerstvo financií SR na svojej webovej stránke zverejnilo nové informácie o tom, do čoho chce Slovensko investovať zhruba šesť miliárd eur z fondu obnovy.



V rámci oblasti zelenej ekonomiky chce Slovensko realizovať päť reforiem. Na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie a posilnenie energetických sietí má ísť podľa najnovšej verzie plánu obnovy 220 miliónov eur. Mali by sa modernizovať a zvýšiť existujúce kapacity obnoviteľných zdrojov, mali by sa budovať nové zdroje a zvýšiť sa flexibilita sietí. Na zelenú obnovu budov pôjde 700 miliónov eur. Konkrétne má ísť o zvýšenie energetickej efektívnosti rodinných domov a verejných budov.



Na udržateľnú dopravu je zatiaľ vyčlenených 750 miliónov eur. Odstrániť by sa mali úzke miesta, doprava by sa mala zrýchliť a integrovať. Prioritou je aj nabíjacia infraštruktúra a cyklistická infraštruktúra. Tristo miliónov eur by malo podľa plánu obnovy ísť na dekarbonizáciu priemyslu. Podporiť by sa mali technológie znižujúce emisie a posilniť by sa mala aj infraštruktúra.



Na adaptáciu na zmenu klímy vrátane biodiverzity chce rezort financií z plánu obnovy minúť 200 miliónov eur. Ministerstvo sem zahrnuje opatrenia na zadržiavanie vody či pozemkové úpravy.