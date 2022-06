Na Zemplíne je najmenej nezamestnaných v okrese Humenné

Humenné 15. júna (TASR) – Najmenej nezamestnaných v rámci regiónu Zemplína bolo v apríli v okrese Humenné, najviac vo Vranovskom okrese. Medziročne sa miera nezamestnanosti najvýraznejšie smerom nadol posunula v okrese Snina, najmenší úbytok nezamestnaných za obdobie od apríla 2021 do apríla 2022 zaznamenali v okrese Michalovce. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Mieru nezamestnanosti sa v okrese Humenné darí na najnižšej úrovni v rámci regiónu udržiavať minimálne rok. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) tam v apríli 2021 evidoval 9,14-percentný podiel nezamestnaných v rámci obyvateľstva v produktívnom veku, v rovnakom mesiaci tohto roka to bolo 7,61 percenta. V Sninskom okrese, kde miera nezamestnanosti medziročne klesla o 2,58 percenta, aktuálne evidujú 8,7 percenta nezamestnaných. O 2,17 percenta poklesol oproti vlaňajšku podiel nezamestnaných aj v okrese Medzilaborce, aktuálna miera nezamestnanosti tam dosahuje 12,4 percenta. Vranovský úrad práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje 15,59 percenta nezamestnaných. Miera nezamestnanosti tam medziročne poklesla o 1,07 percenta.



Spomedzi dolnozemplínskych okresov zaznamenalo ÚPSVR v rovnakom období najväčší úbytok (2,42 percenta) nezamestnaných v okrese Trebišov, čím v podiele nezamestnaných (12,59 percenta) tento rok predstihol Michalovský okres. Tam za 12 mesiacov klesla miera nezamestnanosti z 13,6 na 13,26 percenta. Najviac nezamestnaných na dolnom Zemplíne je v okrese Sobrance. ÚPSVR ich tam v apríli tohto roka evidoval 14,71 percenta, vlani 16 percent.



Miera nezamestnanosti je v okrese Vranov nad Topľou na Zemplíne najvyššia aj napriek skutočnosti, že tamojší úrad práce podporil prostredníctvom projektu Chyť sa svojej šance vznik 202 pracovných miest najvyššou sumou v rámci regiónu (takmer 762.000 eur). Najväčší balík (takmer 839.000 eur) z tohto projektu, ktorý ÚPSVR realizuje od októbra 2021, prerozdeľoval michalovský úrad práce. Financie putovali do okresov Michalovce a Sobrance na vznik spolu 225 pracovných miest. Tretia najvyššia suma alokovaná na tento účel do regiónu Zemplína, takmer 515.000 eur, umožnila vznik 144 pracovných miest v Trebišovskom okrese.



Projekt Chyť sa svojej šance, ktorý ponúka finančnú pomoc zamestnávateľom na vytvorenie pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a pre mladých uchádzačov o zamestnanie do 30 rokov, ale aj im samotným na rozbeh vlastného podnikania, našiel zatiaľ najslabšiu odozvu na úradoch práce v Humennom a Stropkove, pod ktoré spadajú aj okresy Snina a Medzilaborce. Vo všetkých štyroch okresoch sa tam od vlaňajšieho októbra vďaka nemu vytvorilo spolu 196 pracovných miest.