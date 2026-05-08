< sekcia Ekonomika
Na Zemplínskej šírave a Tokaji v máji pribudli zahraniční turisti
Zahraničná klientela prvýkrát v jarnom období prekročila hranicu 30 percent.
Autor TASR
Michalovce 8. mája (TASR) - Počas tohtoročných májových sviatkov zaznamenala Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR) zvýšený záujem o Zemplínsku šíravu a Tokaj zo strany návštevníkov zo susedných krajín. Ako informoval výkonný riaditeľ ZOOCR Dolný Zemplín Tibor Tabak, zahraniční návštevníci tvoria viac ako tretinu aktuálnej klientely najväčších zariadení v regióne.
„Zahraničná klientela prvýkrát v jarnom období prekročila hranicu 30 percent. Celkový podiel zahraničných hostí stúpol na 35 percent, čo predstavuje medziročný skok, aký si nepamätáme. Potvrdili to dáta z našich 22 kľúčových ubytovacích subjektov,“ skonštatoval Tabak.
Najvýraznejší nárast návštevnosti zaznamenali u návštevníkov z Poľska, Maďarska a Česka. Podľa ZOOCR Poliaci vyhľadávajú najmä wellness pobyty a termálne služby, Maďari sa orientujú na vinársku turistiku a českí návštevníci preferujú cykloturistiku a pobyty spojené s aktívnym oddychom.
Slovenskí hoteloví hostia tvoria približne 65 percent klientely. Na Zemplínskej šírave podľa Tabaka vyhľadávajú najmä wellness pobyty a relax spojený s termálnou vodou a na Tokaji únik z mesta. „Hitom sociálnych sietí sú návštevy pivníc UNESCO a ubytovanie v autentických sudoch. Okrem ubytovaných hostí zažíva región nápor tzv. jednodňových návštevníkov, čo kladie vysoké nároky na gastroprevádzky,“ dodal Tabak.
„Zahraničná klientela prvýkrát v jarnom období prekročila hranicu 30 percent. Celkový podiel zahraničných hostí stúpol na 35 percent, čo predstavuje medziročný skok, aký si nepamätáme. Potvrdili to dáta z našich 22 kľúčových ubytovacích subjektov,“ skonštatoval Tabak.
Najvýraznejší nárast návštevnosti zaznamenali u návštevníkov z Poľska, Maďarska a Česka. Podľa ZOOCR Poliaci vyhľadávajú najmä wellness pobyty a termálne služby, Maďari sa orientujú na vinársku turistiku a českí návštevníci preferujú cykloturistiku a pobyty spojené s aktívnym oddychom.
Slovenskí hoteloví hostia tvoria približne 65 percent klientely. Na Zemplínskej šírave podľa Tabaka vyhľadávajú najmä wellness pobyty a relax spojený s termálnou vodou a na Tokaji únik z mesta. „Hitom sociálnych sietí sú návštevy pivníc UNESCO a ubytovanie v autentických sudoch. Okrem ubytovaných hostí zažíva región nápor tzv. jednodňových návštevníkov, čo kladie vysoké nároky na gastroprevádzky,“ dodal Tabak.