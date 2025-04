Na zhromaždenie SaS proti transakčnej dani prišli asi dve stovky ľudí

Bratislava 15. apríla (TASR) - Na zhromaždenie opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) pod názvom Zrušte transakčnú daň prišlo v Bratislave na Námestie SNP do dvesto účastníkov.



„Je to veľmi hlúpa daň. Má jediné správne riešenie, a tým je zrušenie. Správnym riešením by bolo, že nemala byť ani vytvorená,“ povedal na protestnom zhromaždení poslanec Národnej rady (NR) SR za SaS Marián Viskupič za účasti straníckeho kolegu a poslanca NR SR Alojza Hlinu.