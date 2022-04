V Žiline zaistili zásielky so skalpmi chránených vtákov

Žilina 21. apríla (TASR) - Na žilinskej vyclievacej pošte zaistili príslušníci finančnej správy zásielky so skalpmi chránených vtákov. Podľa hovorkyne Colného úradu (CÚ) Žilina Boženy Chríbikovej chýbalo adresátom z Kysúc povolenie na dovoz tohto tovaru.



Doplnila, že prvú zásielku s tromi skalpmi vtákov druhu Gallus sonneratii (kura čiarkovaná) odoslali z Indie. "Skončila na vyclievacej pošte v Žiline, keď pri colnom konaní adresátovi chýbalo nevyhnutné povolenie na to, aby sa dovoz koží s pierkami mohol uskutočniť. Onedlho prišli na colnú kontrolu z Veľkej Británie balíky s ďalšími tromi skalpmi tých istých vtákov. Rovnako ako v predošlom prípade ani ich príjemca nedisponoval potrebným povolením," uviedla hovorkyňa CÚ.



Vysvetlila, že príslušníci finančnej správy požadujú chýbajúci doklad z dôvodu, že dovážaný živočích je v dohovore CITES zaradený medzi druhy, ktoré aj keď nie sú bezprostredne ohrozené vyhubením, mohli by sa nimi stať. "V prípade, keby obchod s exemplármi týchto druhov nebol podriadený prísnym opatreniam. V minulosti už boli ohrozené stavy divých populácií kury čiarkovanej. Pierka z nej sa využívali a ešte stále využívajú na výrobu umelých mušiek na lov rýb," dodala Chríbiková.



Hodnota zaistených zásielok na priložených dokladoch podľa nej nepresahovala v jednom prípade päť eur a v ďalších dvoch prípadoch 12 eur. "Spoločenskú hodnotu skalpu z vtáka druhu Gallus sonneratii však vyčíslili na 180 eur za jeden kus," uzavrela hovorkyňa CÚ.