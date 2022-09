Na zisk celého daňového bonusu by sa mohol použiť základ dane partnera

Bratislava 20. septembra (TASR) – Rodič, ktorý nemá dostatočne vysoký základ dane na získanie celého daňového bonusu, by si ho mohol pri podaní daňového priznania zvýšiť o základ dane z príjmov druhej oprávnenej osoby vyživujúcej dieťa v domácnosti. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v utorok plénum Národnej rady (NR) SR posunulo do druhého čítania.



"Návrh zákona obsahuje aj možnosť vyššieho odpočtu daňového bonusu na vyživované dieťa (deti) v nadväznosti na započítanie príjmov (čiastkových základov dane) obidvoch oprávnených osôb (napríklad rodičov) do úhrnu príjmov na účely uplatnenia tohto daňového bonusu," uviedlo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe.



Predmetom návrhu zákona je aj zavedenie nového pravidla o obmedzení úrokových nákladov. To je zacielené proti praktikám, ktoré na umelé znižovanie základu dane z príjmov využívajú nadmerné dlhové financovanie.



Návrh zákona tiež spresňuje a dopĺňa pravidlá transferového oceňovania. Ide najmä o úpravu a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície kontrolovanej transakcie, doplnenie významnej kontrolovanej transakcie (bezpečný prístav), či doplnenie pravidiel pri určení základu dane stálej prevádzkarne daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezidenta) na území SR.



MF v novele zákona tiež dopĺňa postup daňovníka v prípade preventívnej reštrukturalizácie. Ide o legislatívnu úpravu takzvaného zákonného a daňovo uznaného odpisu pohľadávok, podľa ktorej bude postupovať daňovník pri zániku pohľadávky alebo záväzku vrátane odpustenia dlhu, ako aj pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam.



Návrhom zákona by sa mal zároveň od 1. januára 2023 zmeniť spôsob registrácie k dani z príjmov u vybraných typov daňovníkov. Správca dane bude registrovať daňovníkov na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci zapísaných do obchodného registra a živnostenského registra a podľa oznámenia finančného riaditeľstva zverejneného na jeho webovom sídle.



Ďalej sa má pri ukladaní pokút zaviesť systém tzv. druhej šance, podľa ktorého správca dane pokutu, ktorú je možné určiť v rámci intervalového rozpätia, neuloží, ale vyzve na splnenie povinnosti s upozornením, že pri ďalšom porušení už bude uložená pokuta.



Tiež sa navrhuje skrátiť lehotu na vyrubenie úroku z omeškania pri úplnej úhrade nedoplatku tak, že úrok bude možné uložiť do jedného roka od konca roka, v ktorom bol nedoplatok uhradený.