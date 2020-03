Na získanie prístupu k službám Sociálnej poisťovne je viacero spôsobov

Bratislava 23. marca (TASR) - Zamestnávatelia, ktorí ešte nemajú zriadený prístup k elektronickým službám Sociálnej poisťovne (SP), si ju v súčasnej situácii môžu vybaviť zaslaním Dohody o používaní elektronických služieb SP pre odvádzateľov poistného do ktorejkoľvek pobočky poisťovne buď poštou, cez e-schránku, alebo vložiť osobne do schránky v priestoroch pobočky.



"Ak chce zamestnávateľ elektronickou komunikáciou s pobočkou Sociálnej poisťovne splnomocniť inú osobu, napríklad mzdovú účtovníčku, splnomocnenie je možné poslať aj bez overenia do pobočky buď poštou, e-mailom, cez e-schránku, alebo vložiť do schránky v priestoroch pobočky, overené splnomocnenie je ale potrebné predložiť dodatočne. Bezpečnostnú otázku a odpoveď môže zamestnávateľ zaslať e-mailom," upozorňuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



Sociálna poisťovňa následne zašle zamestnávateľovi GRID kartu, slúžiacu na využívanie elektronických služieb SP, poštou doporučene do vlastných rúk.



Tento postup slúži predovšetkým na prvotné prihlasovanie zamestnávateľa do poisťovne, ktorý začína zamestnávať svojich prvých zamestnancov a nemá ešte zriadený prístup k elektronickým službám poisťovne.



V súčasnej problematickej situácii môže Registračný list zamestnávateľa (RLZ) zaslať do poisťovne buď poštou, cez e-schránku alebo osobne vhodiť do schránky v priestoroch pobočky. Môže dočasne priamo pobočke nahlásiť potrebné identifikačné údaje aj telefonicky (IČO, SK NACE, typ vlastníctva, právna forma, deň splatnosti, štatutárny zástupca, nástup 1. zamestnanca do práce), avšak dodatočne je potrebné doložiť RLZ.



Ide o povinné údaje z tlačiva RLZ, na základe ktorých pobočka zamestnávateľa prihlási a pridelí mu variabilný symbol (údaj potrebný pre zriadenie prístupu k elektronickým službám Sociálnej poisťovne). Pobočka zaeviduje zamestnávateľa a potrebné informácie mu zašle do e-schránky zriadenej na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS), mailom alebo poštovou prepravou.