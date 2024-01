Musil: Na získanie pomoci s hypotékou má vplyv aj platobná disciplína

Bratislava 25. januára (TASR) - Od januára tohto roka môžu Slováci, ktorí čerpali hypotéku v predchádzajúcich rokoch, žiadať o štátnu pomoc na kompenzáciu zvýšených splátok v dôsledku rastu úrokových sadzieb. Príspevok však nemusí dostať každý. Jedným z dôvodov na zamietnutie štátneho príspevku je aj to, ak žiadateľ meškal s úhradou splátok viac ako jeden celý kalendárny mesiac, upozornila Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS).



Podlžnosti sa evidujú v úverovom registri. Dlhy, prípadne exekúcie môžu podľa ASINS robiť žiadateľom problémy aj v prípade, ak chcú refinancovať hypotéku v inej banke. Odborníci preto radia dodržiavať platobnú disciplínu a priebežne sa pripravovať na nárast splátok po refixácii pre prípad, že štátna pomoc sa nebude na dlžníka vzťahovať.



Slovákom, ktorým v dôsledku rastu úrokových sadzieb vzrástla splátka hypotéky, pomôže od januára štát poskytnutím príspevku. Ten by mal pokryť 75 % zo sumy, o ktorú splátka narástla, v maximálnej výške 150 eur. Žiadateľ musí okrem iného spĺňať maximálnu hranicu príjmu, ktorá je stanovená na 1,6-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Nehnuteľnosť musí byť využívaná na vlastné bývanie a prihliada sa aj na platobnú disciplínu.



"Na to, aby žiadateľ dostal štátny príspevok na kompenzáciu zvýšených splátok úveru, musí byť splnená podmienka, že úver bol doteraz riadne splácaný, v lehote a v splátkach dohodnutých v úverovej zmluve. Prihliada sa na omeškanie úhrady mesačnej splátky, ak je táto uhradená do konca nasledujúceho mesiaca. Platobná disciplína sa eviduje v úverovom registri a môže mať vplyv nielen na štátnu pomoc, ale aj na čerpanie ďalších úverov v budúcnosti," vysvetlil prezident ASINS Martin Musil.



Ľudia, ktorým vzrastie splátka o niekoľko stoviek eur alebo tí, ktorí vedia, že nebudú spĺňať podmienky pre udelenie štátnej pomoci, by sa mali na to podľa asociácie pripravovať vopred. Na novú výšku splátky by si mali zvykať ešte počas zostávajúceho času do konca aktuálnej fixácie.



"Jedným zo spôsobov je aj umelé zvyšovanie si výdavkov, ideálne vo výške predpokladaného nárastu splátky. Ak si bude osoba odkladať určitý obnos peňazí, na ktoré nesiahne, nielen že si vytvorí finančnú rezervu, ale dokáže si tým otestovať, či zo svojho príjmu vyššie splátky utiahne. Omeškanie v splátke môže v budúcnosti totiž spôsobiť problémy minimálne vo forme upomienky od banky, za ktorú treba takisto uhradiť poplatok," varoval Musil.



Pri finančných problémoch je podľa neho dôležitá včasná komunikácia s veriteľom. Ak človek vie, že nebude z rôznych dôvodov schopný plniť svoje záväzky, mal by to riešiť v predstihu. ASINS v takom prípade radí urobiť si revíziu príjmov a výdavkov, čo najskôr začať komunikovať s veriteľmi a hľadať riešenia.



"Medzi nimi môže byť napríklad dočasné zníženie splátky po dohovore s veriteľom či s bankou, dohoda na odklade splátok alebo predĺžení doby splácania. V prípade splácania viacerých úverov môže byť jednou z ciest aj ich konsolidácia refinancovaním," priblížil Musil. Naopak, ak dlžníci nekomunikujú s veriteľmi, neuhrádzajú záväzky, nabaľujú svoje dlhy, prípadne už čelia exekúcii, môžu mať podľa neho v budúcnosti problém tak so získaním úveru a refinancovaním, ako aj v pracovnej či podnikateľskej činnosti.