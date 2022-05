Na zjazdovkách bolo túto zimu o milión lyžiarskych návštev menej

Liptovský Mikuláš 23. mája (TASR) – Na slovenských zjazdovkách bolo počas tejto zimy o milión lyžiarskych návštev menej v porovnaní s obdobím pred pandémiou. Tento výsledok spôsobilo najmä to, že neprišli návštevníci zo zahraničia. TASR o tom v pondelok informoval výkonný riaditeľ záujmového združenia prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov Lavex Bohuš Hlavatý. Konkretizoval, že chýbali najmä lyžiari z Česka či Poľska, a to predovšetkým z dôvodu obmedzení v ubytovaní a gastronómii.



Slovensko má zhruba stovku lyžiarskych areálov. V rokoch pred pandémiou v nich dokázali obslúžiť skoro päť miliónov lyžiarskych návštev. Počas predchádzajúcich sezón bolo na zjazdovkách približne 75 percent domácich lyžiarov a 25 percent zahraničných návštevníkov (najmä z Poľska a Česka, pozn. TASR). "V lyžiarskych strediskách túto zimu neboli ani Slováci, ktorí odišli lyžovať do Poľska, kde neboli nastavené také tvrdé pravidlá. Výsledkom slovenských obmedzení je, že táto zimná sezóna bola v Poľsku najlepšia v histórii. Dokonca aj v Česku dosiahli 97 percent tržieb z najlepších sezón. Na Slovensku sme s výpadkom skoro 20 percent úplne najhorší v regióne," uviedol Hlavatý.



Ako zhodnotil, zlá zimná sezóna ovplyvní situáciu v horských regiónoch aj do budúcnosti. "Chýbajúce návštevy vygenerovali stratu na tržbách priamo strediskám viac ako desať miliónov eur a stratu naviazanému cestovnému ruchu takmer 70 miliónov eur," vyčíslil.



Hlavatý skonštatoval, že existujú možnosti, aby o prácu neprišli desiatky tisíc ľudí v regiónoch a aby prírodné danosti Slovenska boli plne využité. Podľa neho by v prvom rade vláda SR mala splniť sľub, ktorý dala podnikateľom v gastronómii, a znížiť DPH v tomto sektore na polovicu. "Pomôže tiež, ak obnovená Slovakia Travel prejde od všeobecnej kampani propagujúcej Slovensko a výrazne zintenzívni najmä produktové kampane v okolitých krajinách pred nasledujúcou zimou," povedal.