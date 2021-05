Na zjednodušené preclievanie zásielok bude treba elektronický OP

Bratislava 19. mája (TASR) - Zásielky z tretích krajín s tovarom do 150 eur bez zákazov a obmedzení sa budú od 1. júla tohto roka preclievať zjednodušeným spôsobom. Zjednodušené preclievanie však bude podmienené zriadením elektronickej komunikácie s colnými orgánmi. Na tieto úkony budú klienti potrebovať elektronický občiansky preukaz s čipom, upozornila v stredu Finančná správa (FS) SR.



Nové povinnosti pri nákupe tovarov z tretích krajín čakajú zákazníkov od začiatku júla. Podstatnou zmenou je zrušenie oslobodenia od dane z pridanej hodnoty pri zásielkach do 22 eur a tiež podávanie elektronických colných vyhlásení. „Zásielky, ktoré budú oslobodené od cla (hodnota tovaru do 150 eur) a nebudú predmetom zákazov a obmedzení, si budú môcť klienti precliť sami prostredníctvom nového portálu na preclievanie. Vyhnú sa tak ďalším poplatkom, ktoré si prepravcovia alebo špedičné spoločnosti účtujú podľa svojich cenníkov,“ uviedla hovorkyňa FS Martina Rybanská.



Na využívanie portálu bude potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID), čítačka kariet, nainštalované podpisové komponenty a vytvorený kvalifikovaný elektronický podpis. Po prihlásení na portál bude klient automaticky presmerovaný do svojej privátnej zóny odkiaľ bude môcť podávať colné vyhlásenie, ktoré bude výrazne jednoduchšie. Oproti štandardnému colnému vyhláseniu bude totiž obsahovať oveľa menej údajov.



Pokiaľ klient nemá eID, bude môcť na podanie colného vyhlásenia prostredníctvom nového portálu splnomocniť inú osobu, napríklad aj rodinného príslušníka, ktorý eID má a rovnako má zriadenú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi. „Upozorňujeme však, že colné vyhlásenie môže podať len osoba spôsobilá na právne úkony, teda staršia ako 18 rokov,“ spresnila Rybanská.