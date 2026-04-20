Na zníženie vplyvu drahého benzínu Holandsko vyčlení 950 miliónov eur
Autor TASR
Haag 20. apríla (TASR) - Holandská vláda oznámila, že vyčlení viac ako 950 miliónov eur na pomoc podnikom a jednotlivcom vo forme kompenzácií prudkého rastu cien benzínu, ktorý je výsledkom útokov USA na Irán. „Očakáva sa, že ceny energií zostanú zatiaľ vysoké, aj keď by sa konflikt na Blízkom východe čoskoro skončil,“ uviedla vláda v pondelok vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Domácnosti a podniky už pociťujú vplyv,“ uviedla holandská vláda. Prvý balík zmierňujúcich opatrení bude v hodnote 627 miliónov eur. Ďalším krokom na kompenzáciu zdraženia energií bude zníženie poplatkov firiem v celkovej sume 340 miliónov eur. Tieto výpadky v rozpočte chce vláda nahradiť vyššími daňami z iných položiek, najmä z alkoholu.
Holandsko zároveň v pondelok aktivovalo prvú fázu krízového plánu pre prípad „bezprostredného“ nedostatku paliva, keďže dodávky ropy z krajín Perzského zálivu cez Hormuzský prieliv zostávajú blokované. Vláda dodala, že v Holandsku momentálne síce nie je „akútny“ nedostatok benzínu, ale aj tak mobilizuje vládne agentúry a priemyselných aktérov pre prípad, žeby sa „situácia zhoršila“.
