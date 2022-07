Na väčšie platy v štátnej službe a verejnom záujme pôjde miliarda eur

Bratislava 13. júla (TASR) – Na zvýšenie platov zamestnancov v štátnej službe a vo verejnom záujme vrátane pracovníkov v školstve pôjde miliarda eur. Na jeseň tohto roku dostanú jednorazovú odmenu 500 eur, ďalšie zvýšenie bude v budúcom roku, a to k 1. januáru a k 1. septembru. Výsledky kolektívneho vyjednávania v stredu na tlačovej konferencii oznámil premiér Eduard Heger (OĽANO).



Heger poukázal na to, že ide o mimoriadne zvýšenie platov týchto zamestnancov. Šéf rezortu financií zároveň ozrejmil, že od 1. januára 2023 bude valorizácia platov o 7 %, od 1. septembra o 10 %. Celkový nárast platov pri porovnaní júna tohto roka a septembra budúceho roka tak podľa jeho slov bude o 21,2 %. V školstve sa budú platy zvyšovať o niečo viac. Od 1. januára 2023 dôjde k valorizácii o 10 %, od septembra 2023 to bude 12 %.



"Hospodárime lepšie ako pred tromi rokmi hospodárila predošlá vláda, keď nemali žiadnu krízu. Preto, že šetríme, lepšie vyberáme dane, ideme podvodníkom po krku a nekradneme, môžeme dnes túto správu oznámiť ľuďom, ktorí pracujú pre štát," skonštatoval Matovič.



Kolektívna zmluva ešte podpísaná nie je, ale podľa ministra financií sa už na nej dohodli. Priblížil, že bude podpísaná s platnosťou od 1. januára 2023 až do 31. augusta 2024. Odôvodnil to tým, aby bol presah týchto dohôd až za voľby, ak sa uskutočnia v riadnom termíne.