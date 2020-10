NABE: Americká ekonomika môže tento rok klesnúť o viac než 4 %

Washington 5. októbra (TASR) - Americká ekonomika by pre pandémiu nového koronavírusu mohla v tomto roku klesnúť o viac než 4 %. Ukázal to prieskum z minulého mesiaca, ktorého výsledky v pondelok zverejnila americká Národná asociácia podnikových ekonómov (NABE).



Viac než polovica z 52 anketovaných ekonómov uviedla, že za najväčšiu hrozbu pre ekonomiku považujú druhú vlnu pandémie nového koronavírusu. Približne 20 % je zasa presvedčených, že najviac môže ekonomiku poškodiť nedostatočná pomoc vlády firmám a domácnostiam.



Neschopnosť republikánov a demokratov dohodnúť sa znamená, že nezamestnaní Američania už nedostávajú od federálnej vlády podporu a podobne dopadli aj malé podniky. Problémy majú aj väčšie oblasti a štáty, ktoré v dôsledku karanténnych opatrení zaznamenali vysoké výpadky v daňových príjmoch.



Hospodárstvo sa z pandémie nového koronavírusu bude podľa ekonómov zotavovať v nasledujúcich mesiacoch iba veľmi pomaly, uviedla agentúra AP. Väčšina z oslovených ekonómov neočakáva, že ekonomika sa na predkrízové úrovne vráti skôr ako v roku 2022.



V prípade tohto roka počítajú ekonómovia s poklesom hospodárstva o 4,3 %. Ak sa ich odhad naplní, bude to prvý celoročný pokles ekonomiky USA od roku 2009, keď utrpela v dôsledku svetovej finančnej krízy. V danom roku klesla ekonomika Spojených štátov o 2,5 %. V roku 2021 očakávajú ekonómovia zotavenie, pričom rast by mal dosiahnuť 3,6 %.



Pravdepodobnosť, že americké hospodárstvo zaznamená dvojitú recesiu, odhaduje 51 % z anketovaných ekonómov na 20 %, prípadne menej. Iba 12 % z nich stanovilo takúto pravdepodobnosť na 50 % a viac.