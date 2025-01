Nabíjacia infraštruktúra pre elektromobily dosiahla v SR nové maximá

Bratislava 20. januára (TASR) - Verejná nabíjacia infraštruktúra pre elektrické vozidlá dosiahla na Slovensku nové historické maximá. Ku koncu minulého roka bolo dostupných 2424 nabíjacích bodov v 967 lokalitách, čo predstavuje medziročný nárast o 34 %. Celkový inštalovaný výkon presiahol 125 megawattov (MW), čo je o 52 % viac ako na konci roku 2023. Informovala o tom v pondelok Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Asociácia zároveň upozornila, že nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) môže spraviť prevádzku nabíjačiek tak nevýhodnou, že operátori ich začnú hromadne vypínať.



"Infraštruktúra pre nabíjanie rastie na Slovensku aj naďalej oveľa rýchlejšie ako samotná adopcia elektrických vozidiel," uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský. Počet nabíjacích bodov mal pritom v priebehu roka 2024 rásť uspokojivým tempom, a to aj napriek legislatívnym a technickým výzvam.



Podľa asociácie je v súčasnosti kľúčové, aby ďalší rozvoj verejnej nabíjacej infraštruktúry neohrozili legislatívne opatrenia, ktoré by mohli znížiť ekonomickú atraktívnosť prevádzky nabíjacích staníc. "Súčasné kroky zo strany energetického regulátora vzbudzujú obavy, že by prevádzkovatelia mohli byť dokonca nútení vypínať už postavené nabíjacie stanice. To by pribrzdilo rozvoj elektromobility práve vo fáze, keď Slovensko potrebuje zabrať a dobiehať ostatné krajiny Európskej únie," zdôraznil Križanský.



Členovia SEVA v tejto súvislosti upozornili na novelu vyhlášky ÚRSO platnú od Nového roka, ktorá mení podmienky pre výpočet taríf za rezervovanú kapacitu a ruší zľavy na mesačný fixný poplatok. Výsledkom legislatívnych zmien bude výrazné zvýšenie pravidelných fixných nákladov za prevádzku nabíjačiek, ktoré prevádzkovatelia z dôvodu nízkeho počtu elektrických vozidiel nedokážu absorbovať, vysvetlil Križanský. Prevádzkovatelia by tak okrem iného mohli stratiť motiváciu budovať nové nabíjacie stanice.



"Spolu s operátormi budeme apelovať na revíziu tejto právnej normy, aby sme mohli pokračovať v budovaní siete nabíjacích staníc, ktorá je kľúčová pre adaptáciu elektromobility na Slovensku," uzavrel Križanský.