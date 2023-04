Nabiullinová: Banka môže znížiť sadzby ak sa zmiernia inflačné riziká

Moskva 20. apríla (TASR) - Inflačné riziká v Rusku sa musia zmierniť, aby sa centrálnej banke vytvoril priestor na zníženie úrokových sadzieb. Uviedla to vo štvrtok guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová, čím dala najavo, že banka v najbližšom období neplánuje menovú politiku uvoľniť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ruská centrálna banka znížila naposledy hlavnú úrokovú sadzbu v septembri minulého roka. Odvtedy ju necháva na úrovni 7,5 %. Inflácia sa síce v poslednom období zmiernila, očakáva sa však jej zrýchlenie v neskoršom období roka. Šéfka centrálnej banky poukázala na rastúci rozpočtový deficit, slabý kurz rubľa a problémy na pracovnom trhu v dôsledku odvodu veľkého počtu Rusov do armády.



Medziročná miera inflácie sa v marci výrazne spomalila na 3,51 % z 11 % vo februári, pod tento vývoj sa však podpísal vysoký porovnávací základ. V marci minulého roka totiž inflácia vyskočila na 16,7 % po tom, ako Rusko koncom februára zaútočilo na Ukrajinu. Nabiullinová uviedla, že aj v apríli sa počíta s ďalším spomalením miery inflácie, varovala však, že cenové očakávania zo strany domácností a firiem zostávajú vysoké, a to nad úrovňou z rokov 2018 - 2019, keď inflácia dosahovala približne 4 %.



"Externé podmienky sú naďalej zložité," povedala Nabiullinová. "Aby sme mali priestor na ďalšie zníženie úrokových sadzieb, je nevyhnutné, aby sa proinflačné riziká zmiernili," dodala s tým, že ak banka teraz obetuje cenovú stabilitu, nebude schopná do budúcnosti ochrániť obyvateľov a podniky. Najbližšie zasadnutie centrálnej banky je naplánované na 28. apríla.