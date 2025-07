Nabiullinová: Inflácia v Rusku sa spomaľuje rýchlejšie, než sa čakalo

Petrohrad 2. júla (TASR) - Inflácia v Rusku sa spomaľuje rýchlejšie, než centrálna banka pôvodne očakávala. Navyše, aj v oblasti nedostatku pracovnej sily zaznamenáva banka signály zmierňovania situácie. Uviedla to v stredu šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová. Informovala o tom agentúra Reuters.



Centrálna banka predpokladá, že inflácia sa v tomto roku bude pohybovať od 7 % do 8 %, pričom najnovší odhad stanovil mieru inflácie na záver roka na dolnej hranici uvedeného pásma. Stále je to však vysoko v porovnaní s inflačným cieľom ruskej centrálnej banky. Ten je stanovený na 4 %.



Údaje o týždennej inflácii ukázali, že k 23. júnu dosiahla anualizovaná miera inflácie v Rusku 9,4 %, zatiaľ čo za máj predstavovala 9,9 %. „Inflácia sa spomaľuje rýchlejšie, než sme predpokladali,“ uviedla v reakcii na vývoj rastu spotrebiteľských cien Nabiullinová. Dodala však, že centrálna banka musí nájsť rovnováhu medzi spomaľovaním inflácie a prílišným ochladením ekonomiky.



Ak ekonomické dáta poukážu na ešte výraznejšie spomalenie inflácie, než sa čakalo, centrálna banka bude mať dostatok priestoru na prudšie zníženie úrokových sadzieb, povedala Nabiullinová. Minulý mesiac banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu o jeden percentuálny bod z 20-ročného maxima 21 % na 20 %. Naďalej je však pod tlakom politikov, finančníkov a firiem, aby menovú politiku uvoľňovala omnoho agresívnejšie.