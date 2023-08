Nábor nových zamestnancov v Británii aj rast miezd sa spomaľujú

Londýn 7. augusta (TASR) - Britskí zamestnávatelia minulý mesiac prijali najmenej nových stálych zamestnancov od polovice roka 2020. Dôvodom sú obavy o výhľad ekonomiky. To signalizuje, že situácia na trhu práce sa pre uchádzačov zhoršuje. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa výsledkov prieskumu Konfederácie pre nábor a zamestnanosť (Recruitment and Employment Confederation, REC) a účtovníckej spoločnosti KPMG, miera náboru stálych zamestnancov v júli 2023 klesla na 42,4 %. Bola tak najnižšia od júna 2020, keď dosiahla 34,3 % pre opatrenia spojené s pandémiou ochorenia COVID-19.



Zároveň, miera náboru dočasných zamestnancov, ktorá sa často zvyšuje, keď sú zamestnávatelia opatrní, v júli zaznamenala najslabší rast za deväť mesiacov. Čiastočne k tomu prispel fakt, že viac ľudí hľadalo istotu trvalého zamestnania. Počet dostupných dočasných aj stálych pracovníkov na obsadenie voľných pracovných miest bol pritom najvyšší od decembra 2020.



Podľa Neila Carberryho, riaditeľa REC, napriek týmto výsledkom zostáva trh práce v Spojenom kráľovstve "pomerne silný". "Do určitej miery ide o normalizáciu, keďže rast zamestnanosti po pandémii ustupuje," povedal Carberry, podľa ktorého svoje zohráva aj neistota.



Hoci nástupné platy pre nových stálych zamestnancov prudko vzrástli oproti štandardom pred pandémiou, celkové tempo rastu miezd bolo najnižšie od apríla 2021, uviedla REC.



Claire Warnesová z KPMG poznamenala, že konkurencia pri hľadaní kvalifikovaných pracovníkov a tlak na životné náklady udržiavajú vysoké nástupné platy.



Oficiálne údaje v júli ukázali, že miera nezamestnanosti v Británii sa za tri mesiace do konca mája zvýšila na 4 %, čo bolo 16-mesačné maximum, z 3,8 % za tri mesiace do konca apríla. Medziročné tempo rastu miezd bez odmien pritom v období marec - máj 2023 dosiahlo 7,3 %. Ale v dôsledku vysokej inflácie reálna hodnota zárobkov klesla, hoci najmiernejšie od konca roka 2021.



Separátna správa účtovníckej spoločnosti BDO odhalila, že rastúce úrokové sadzby, tvrdé obchodné podmienky a slabý dopyt zasiahli plány náboru aj dôveru podnikateľov v sektoroch služieb a výroby. Index zamestnanosti BDO tak v júli klesol prvýkrát za šesť mesiacov a miera optimizmu sa znížila prvýkrát za štyri mesiace.