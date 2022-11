Nábytkárska firma Krošlák investuje do fotovoltiky 300.000 eur

Nitrianska Blatnica 21. novembra (TASR) - Slovenská nábytkárska spoločnosť Krošlák so sídlom v Nitrianskej Blatnici v okrese Topoľčany investuje v najbližších dvoch kvartáloch 300.000 eur do fotovoltiky. Spoločnosť sa tak rozhodla urobiť v rámci proaktívneho čelenia všeobecnej energetickej kríze a v záujme zvýšenia trvalej udržateľnosti svojho podnikania, povedal konateľ firmy Samuel Krošlák.



Podľa konateľa firmy pokryje fotovoltika polovicu spotreby elektriny. Úsporu si sľubuje aj od renovácie plynových kotlov a kompresorov, ktorú firma spustila v septembri tohto roka a zatiaľ do nej investovala 40.000 eur. Na rast cien vstupov zareagovala spoločnosť aj ďalšími opatreniami. Už v roku 2019 v celej firme prešli na LED svietidlá a vlani sprevádzkovali nový prístroj na orezávanie látok, ktorý je o 60 % energeticky úspornejší.



"Zabezpečili sme kompatibilitu výrobného toku a presunuli sme niektoré pracoviská, aby sme v zime vykurovali čo najmenší priestor. Vykonali sme všetky nevyhnutné kroky, bez ktorých by sa náklady na energie premietli do cien našich produktov vo výške, ktorú by väčšina zákazníkov neakceptovala," skonštatoval Krošlák.



Spoločnosť vznikla v roku 1991 a popri produkcii čalúneného nábytku sa zaoberá aj kovovýrobou. Aktuálne zamestnáva 150 zamestnancov a týždenne vyrobí 400 kusov nábytku pre maloobchodnú sieť aj B2B odberateľov prevažne zo zahraničia. Približne 90 % doterajšieho odbytu našlo uplatnenie vo veľkoobchodnom sektore, a to predovšetkým v Nemecku. Pred štyrmi rokmi však firma spustila proces transformácie z výrobného podniku na produktovo orientovanú spoločnosť.



Prebytkami a inými materiálmi z výroby zásobuje svoj dcérsky projekt v Nitrianskej Blatnici, sociálny podnik Upcycle. Nezisková organizácia orientovaná na zapojenie ľudí znevýhodnených na trhu práce vznikla v roku 2021 a má ambíciu rastu na 15 až 20 stabilných výrobných pracovníkov.