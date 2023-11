Nad stavebným sektorom v Európe sa sťahujú mraky

Hamburg 4. novembra (TASR) - Výstavba jednej z najvyšších budov v Nemecku, 64-poschodového mrakodrapu Elbtower v Hamburgu, sa náhle zastavila v polovici po tom, ako developer prestal platiť svojmu staviteľovi. To je ďalšie zlovestné znamenie pre problémový sektor nehnuteľností v krajine. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Prerušenie stavebných prác vyvoláva otázky o budúcnosti budovy s odhadovanou hodnotou 1,3 miliardy eur. Je tiež ďalším indikátorom ťažkostí, s ktorými zápasí sektor nehnuteľností v najväčšej európskej ekonomike. Toto odvetvie bolo celé roky pilierom nemeckého hospodárstva, predstavovalo zhruba pätinu produkcie a jedno z 10 pracovných miest. Vďaka nízkym úrokovým sadzbám bolo považované za stabilné a bezpečné.



Prudký nárast úrokových sadzieb a nákladov v stavebníctve však ukončil tento trend a priviedol developerov na pokraj platobnej neschopnosti, keďže bankové financovanie vysychá, obchody zamŕzajú a ceny klesajú.



Tieto problémy sa netýkajú len veľkých developerov, ale aj jednotlivcov, ktorí si chceli kúpiť byt či postaviť dom. Milena a Manuel Davidovci z Düsseldorfu sa plánovali toto leto presťahovať do nového domu zo stiesneného bytu, kde sa delia o spálňu so svojimi dvoma deťmi. Počas 16 mesiacov čakania na povolenie sa však sadzby z hypoték strojnásobili a ich stavebné náklady vzrástli o 85.000 eur. Ich sen postaviť si vlastný dom sa tak zrútil a odhalil najhoršiu stavebnú krízu v Európe za celé desaťročia.



Podobné problémy sa odohrávajú na veľkej časti kontinentu. Náklady na výstavbu stúpajú a zároveň pomalá byrokracia a čoraz prísnejšie predpisy o energetickej efektívnosti prispievajú k protivetrom v tomto odvetví. Napätie na trhu s bývaním v dôsledku toho stúpa a môže vyvolať aj politické napätie, keďže vlády neplnia sľuby voličom. Najviac zasiahnuté krajiny patria medzi najbohatšie.



Švédsko má v ústave zakotvený prísľub poskytovať dostupné bývanie, ale ponuka nájomných bytov už desaťročia nedrží krok s dopytom, čo zvyšuje ceny domov a núti ľudí bývať v podnájmoch za trhové ceny.



V Nemecku bolo dostupné bývanie jedným z kľúčových záväzkov vládnucej koalície kancelára Olafa Scholza pri nástupe k moci v roku 2021.



Problémy s bývaním prehlbujú sociálne rozdiely, keďže nútia ľudí dávať viac zo svojich príjmov za ubytovanie. Postoje k migrantom by sa tiež mohli zhoršovať, keďže sú čoraz viac vnímaní ako rivali o obmedzený životný priestor.



Nie všade sú trendy také hrozné. V Portugalsku a Španielsku je počet začatých stavieb výrazne nad úrovňou z roku 2015, keď v dôsledku dlhovej krízy takmer úplne zamrzla výstavba na týchto trhoch. Stále však pretrváva vážny nedostatok rezidenčných nehnuteľností, čo ukazuje, aké ťažké je problém vyriešiť. Aj iniciatívy na prilákanie investorov, ako portugalský zlatý vízový program, spôsobili prudký nárast cien domov.



Vo východnom Nemecku, kde má najsilnejšiu podporu krajne pravicová AfD, je strach z bývania obzvlášť akútny.



Politici opatrne zvažujú ako ďalej. Cieľom portugalskej vlády je zvýšiť množstvo nehnuteľností dostupných na bývanie a zjednodušiť postupy udeľovania povolení. Nemecko sa zaviazalo zjednodušiť pravidlá výstavby a zvýšiť verejné investície, ale neočakáva sa, že by tieto vlažné opatrenia priniesli veľkú úľavu.