Nadácia Orange v súvislosti so situáciou s koronavírusom zriadila fond

Bratislava 19. marca (TASR) - Nadácia Orange zriadila špeciálny fond pomoci. Formou otvorenej grantovej výzvy podporí organizácie a zariadenia prispievajúce k riešeniu nepriaznivej situácie v dôsledku šírenia nového koronavírusu. Plánované grantové programy pozastavuje. TASR o tom informovala Barbora Oberučová z Orange Slovensko.



"Primárne sa chce fond pomoci zamerať na projekty, ktoré prispejú k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom predchádzať rizikám spojeným s útlmom ich činnosti, a tak ohrozeniu ich ďalšieho fungovania," priblížila Oberučová.



O grantovú podporu môžu požiadať mimovládne neziskové organizácie – občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, rozpočtové a príspevkové organizácie – zariadenia poskytujúce sociálne služby, domovy pre seniorov, chránené dielne, centrá pre deti a rodiny, ktoré dokážu nájsť adekvátnu formu pomoci pre jednotlivcov i zraniteľné skupiny obyvateľstva dotknuté touto mimoriadnou situáciou.



Nadácia tak chce prispieť tým, ktorých sa mimoriadna situácia dotkla natoľko, že ohrozila ich existenciu. Na tento účel vyčlenila 100.000 eur. V prípade urgentnej potreby bude finančné prostriedky zvyšovať. Do otvorenej výzvy sa môžu dvomi percentami z dane či finančnými darmi pridať aj verejnosť či iní firemní darcovia.



Žiadosti bude nadácia prijímať a vyhodnocovať priebežne. Do prvého hodnotenia postúpia všetky žiadosti prijaté najneskôr do pondelka 23. marca dopoludnia. Ďalšie kolá sa uzatvárajú 27. marca, 2. apríla a 8. apríla.