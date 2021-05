Nadácia Pontis vyhlásila výzvu na podporu a rozvoj v regiónoch

Bratislava 3. mája (TASR) - Fond pre transparentné Slovensko spravovaný Nadáciou Pontis vyhlasuje grantovú výzvu Pre transparentné Slovensko 2021 na podporu organizácií, ktoré dlhodobo presadzujú zvyšovanie transparentnosti verejného života. Vo výzve prerozdelí sumu do celkovej výšky 115.000 eur jednoročným projektom primárne zameraným na rozvoj témy v regiónoch Slovenska. TASR o tom informovala Zuzana Schaleková z nadácie.



O podporu sa môžu uchádzať neziskové analytické a watchdogové organizácie, ako aj inovatívne platformy a iniciatívy. Získať môžu grant do výšky 30.000 eur. Pri hodnotení sa bude prihliadať aj na zapojenie regionálnych partnerov do projektu. Nadácia prijíma prihlášky do 15. mája.



Organizácie môžu v rámci predloženého projektu žiadať o podporu v niektorej z programových oblastí svojej činnosti. "S cieľom najmä zvyšovať transparentnosť činnosti a fungovania verejnej správy, odhaľovať kauzy korupcie a klientelizmu, presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu, hľadať nové, inovatívne riešenia, experimentálne aplikácie, databázy," uviedla nadácia.



Zaradila tu aj kontrolu využívania verejných zdrojov a zlepšenia prístupu k informáciám, vytváranie siete a spoločnej iniciatívy kľúčových aktérov v spomínaných oblastiach na regionálnej úrovni. Taktiež zvyšovanie záujmu o verejné dianie, podporu aktívneho občianstva a účasti na demokratických procesoch.