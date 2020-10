Nadácia Tesco podporí najlepšie projekty na záchranu jedla

Bratislava 22. októbra (OTS) - Máte zaujímavý nápad, ako bojovať proti potravinovému odpadu? Nadácia Tesco teraz prináša jedinečnú príležitosť pre neziskové organizácie, obce, školy, škôlky alebo príspevkové organizácie, ktoré aktívne pristupujú k znižovaniu množstva potravinového odpadu. Tie najlepšie nápady na boj proti plytvaniu potravinami podporí novým grantovým programom Záchranári jedla. Záujemcovia o grant môžu prihlasovať svoje projekty až do 6. novembra 2020, a to cez webovú stránku corporate.tesco.sk Tesco je dlhodobo lídrom v boji proti potravinovému odpadu na Slovensku. Vo svojich prevádzkach znížilo množstvo potravinového odpadu len za tri roky o 71 %. Všetkých 153 obchodov Tesca zároveň daruje nepredané potraviny ľuďom v núdzi. Vlani Tesco darovalo 1 943 ton potravín Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. Keďže potravinový odpad je zásadnou celospoločenskou výzvou, reťazec chce svojimi aktivitami inšpirovať aj ďalších.“ prezradila správkyňa Nadácie Tescouviedlaz Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN).doplnila, koordinátorka platformy Obehové Slovensko.Prihlášky do grantového programu Záchranári jedla je možné podávať do 6. novembra 2020, bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke corporate.tesco.sk Nadácia Tesco už okrúhlych 10 rokov pomáha zlepšovať život v komunitách naprieč Slovenskom. K jej spoločensky prospešným aktivitám patrí aj boj proti plytvaniu potravinami. V uplynulých rokoch doň investovala už viac ako 300-tisíc eur. Vďaka Nadácii Tesco sa podarilo ešte viac zlepšiť distribúciu nepredaných potravín ľudom v núdzi či napríklad zrealizovať mnoho obľúbených vzdelávacích aktivít. To všetko v spolupráci s dlhoročnými partnermi z neziskového sektora ako Živica, Free-Food, Ekotopfilm, Depaul či Potravinová banka Slovenska.Hoci je Tesco spoločnosťou s medzinárodnou pôsobnosťou, vždy sa snaží pomáhať tam, kde je to najviac potrebné, a zároveň byť dobrým susedom pre miestne komunity. Reťazec je nielen lídrom v boji proti plytvaniu potravinami, ale zároveň dlhodobo prináša pozitívnu zmenu, a to vďaka iniciatívam v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Príkladom je grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame, vďaka ktorému sa doposiaľ podarilo podporiť takmer miliónom eur realizáciu 1 155 úžasných komunitných projektov. V jeho súčasnej edícii Tesco opäť podporí viac ako 230 projektov. Aktivity Tesca v oblasti spoločenskej zodpovednosti a pokrok, ktorý sa darí dosiahnuť, sumarizuje správa Plán malých pomocí . Reťazec ju vydal tento rok už po druhý raz.