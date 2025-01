Nadácia Via Pribina otvára grantovú výzvu na rok 2025

Bratislava 22. januára (OTS) - Okrem finančnej pomoci nadácia poskytuje aj jedinečný program firemnej filantropie, vďaka ktorému sa zamestnanci aktívne zapájajú do podpory projektov formou dobrovoľníckej činnosti.povedal Christian Biegert, predseda Správnej rady Nadácie Via Pribina.Grantová výzva je určená neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, chráneným dielňam a sociálnym podnikom založeným ako právnické osoby so sídlom na Slovensku.• Ochrana a podpora zdravia: vrátane prevencie, liečby a resocializácie osôb so závislosťami• Podpora a rozvoj športu• Poskytovanie sociálnej pomoci• Podpora vzdelávania• Organizácia a sprostredkovanie dobrovoľníckych aktivítUzávierka na predkladanie žiadostí je. Viac informácií nájdete na: www.viapribina.sk Nadáciu Via Pribina v roku 2012 založili spoločnosti, ktoré sa podieľajú na projekte rýchlostnej cesty Via Pribina, úsek R1, spájajúcej Nitru a Tekovské Nemce. Súčasťou projektu je aj severný obchvat Banskej Bystrice. Rýchlostná cesta Via Pribina má celkovú dĺžku 51,6 km a je to prvý projekt verejno-súkromného partnerstva s Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky.