< sekcia Ekonomika
Nadácia Volkswagen Slovakia spúšťa grantovú výzvu „Súdržná spoločnosť“
Grantová výzva „Súdržná spoločnosť“ reaguje na vysokú mieru polarizácie spoločnosti a oslabenie infraštruktúry komunitného života na Slovensku.
Autor OTS
Bratislava 11. februára (OTS) - Nadácia Volkswagen Slovakia ohlasuje otvorenie novej grantovej výzvy v strategickej oblasti Súdržná spoločnosť. Je zameraná na podporu skúsených mimovládnych organizácií, ktoré prostredníctvom komunitnej, kultúrnej alebo integračnej práce prispievajú k posilňovaniu sociálnej kohézie na Slovensku. Výzva je reakciou na rastúce spoločenské napätie, polarizáciu a výpadok viacerých zdrojov podpory pre komunitné a kultúrne centrá.
Komunitná záhrada v Novej cvernovke
Slovenská spoločnosť čelí dlhodobo polarizácii, ktorá oslabuje dôveru medzi skupinami obyvateľstva, podkopáva legitimitu inštitúcií, dôveru v občiansku spoločnosť a výrazne znižuje schopnosť verejného, súkromného a mimovládneho sektora spolupracovať na spoločných riešeniach. Podľa najnovšej štúdie DEKK Inštitútu patrí Slovensko medzi najpolarizovanejšie krajiny v Európe a vo svetovom porovnaní dosahuje extrémne hodnoty vnímaného rozdelenia spoločnosti. Viac ako 97 % ľudí na Slovensku sa zhoduje, že spoločnosť je hlboko rozdelená, pričom takmer polovica pochybuje, že je možné tento stav zmeniť.
Práve na lokálnej úrovni však vznikajú iniciatívy, ktoré polarizáciu aktívne zmierňujú – vytvárajú priestor pre dialóg, spoluprácu a vzájomné porozumenie. Komunitné centrá, nezávislé kultúrne priestory či integračné organizácie zohrávajú v tomto procese kľúčovú úlohu. V súčasnosti sa však mnohé z nich nachádzajú v existenčne ohrozenej situácii v dôsledku výpadku verejných a grantových zdrojov, ktoré doteraz tvorili podstatnú časť ich financovania.
Karpatská nadácia
Nadácia Volkswagen Slovakia sa preto rozhodla spustiť novú grantovú výzvu v strategickej oblasti Súdržná spoločnosť, ktorej cieľom je podporiť skúsené organizácie, ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti komunitnej, kultúrnej alebo integračnej práce a zároveň nesú zodpovednosť za konkrétny verejne dostupný priestor či budovu. Výzva je zameraná na stabilizáciu a rozvoj organizácií tak, aby nielen udržali svoju činnosť, ale dokázali hľadať nové cesty podpory a zároveň zachovali miesta, ktoré majú zásadný význam pre lokálne komunity (komunitné priestory, nezávislé kultúrne centrá, klubovne a pod.).
„Ako jedna z najväčších firemných nadácií na Slovensku sme sa rozhodli reagovať na výpadok zdrojov pre nezávislé komunitné centrá vlastnou grantovou výzvou. Tá je zameraná najmä na posilňovanie dlhodobej udržateľnosti a odolnosti organizácií – napríklad rozvoj viaczdrojového financovania, budovanie partnerstiev, hľadanie nových foriem podpory či advokačné aktivity súvisiace s oblasťou ich pôsobenia. Nadácia VWSK chce týmto prístupom prispieť k tomu, aby organizácie neboli nútené fungovať v režime neustáleho prežívania, ale mali kapacitu plánovať a rozvíjať svoj spoločenský dopad,“ hovorí Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.
OZ Punkt - susedská grilovačka.
Foto: Marek Jančúch
Celkový objem finančných prostriedkov v grantovej výzve je 40 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 10 000 eur. Výzva je určená pre mimovládne neziskové organizácie s minimálne dvojročnou praxou, aspoň tromi platenými zamestnancami a ročným rozpočtom minimálne 50 000 eur.
Podávanie žiadostí bude spustené 11. februára 2026 prostredníctvom portálu eGRANT Nadácie Volkswagen Slovakia. Uzávierka prihlášok je 27. februára 2026. Vybrané projekty budú realizované v období od 15. apríla do 30. novembra 2026.
Grantová výzva Súdržná spoločnosť je súčasťou dlhodobej stratégie Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá sa systematicky zameriava na podporu inkluzívneho vzdelávania, pomoci zraniteľným skupinám a budovania súdržnej spoločnosti ako odpovede na rastúce napätie a fragmentáciu spoločnosti.
Všetky podrobnosti a dôležité informácie o grantovej výzve nájdete na: www.nadacia-volkswagen.sk
Program BIIIF Košice Karpatská nadácia
Komunitná záhrada v Novej cvernovke
Slovenská spoločnosť čelí dlhodobo polarizácii, ktorá oslabuje dôveru medzi skupinami obyvateľstva, podkopáva legitimitu inštitúcií, dôveru v občiansku spoločnosť a výrazne znižuje schopnosť verejného, súkromného a mimovládneho sektora spolupracovať na spoločných riešeniach. Podľa najnovšej štúdie DEKK Inštitútu patrí Slovensko medzi najpolarizovanejšie krajiny v Európe a vo svetovom porovnaní dosahuje extrémne hodnoty vnímaného rozdelenia spoločnosti. Viac ako 97 % ľudí na Slovensku sa zhoduje, že spoločnosť je hlboko rozdelená, pričom takmer polovica pochybuje, že je možné tento stav zmeniť.
Práve na lokálnej úrovni však vznikajú iniciatívy, ktoré polarizáciu aktívne zmierňujú – vytvárajú priestor pre dialóg, spoluprácu a vzájomné porozumenie. Komunitné centrá, nezávislé kultúrne priestory či integračné organizácie zohrávajú v tomto procese kľúčovú úlohu. V súčasnosti sa však mnohé z nich nachádzajú v existenčne ohrozenej situácii v dôsledku výpadku verejných a grantových zdrojov, ktoré doteraz tvorili podstatnú časť ich financovania.
Karpatská nadácia
Nadácia Volkswagen Slovakia sa preto rozhodla spustiť novú grantovú výzvu v strategickej oblasti Súdržná spoločnosť, ktorej cieľom je podporiť skúsené organizácie, ktoré dlhodobo pôsobia v oblasti komunitnej, kultúrnej alebo integračnej práce a zároveň nesú zodpovednosť za konkrétny verejne dostupný priestor či budovu. Výzva je zameraná na stabilizáciu a rozvoj organizácií tak, aby nielen udržali svoju činnosť, ale dokázali hľadať nové cesty podpory a zároveň zachovali miesta, ktoré majú zásadný význam pre lokálne komunity (komunitné priestory, nezávislé kultúrne centrá, klubovne a pod.).
„Ako jedna z najväčších firemných nadácií na Slovensku sme sa rozhodli reagovať na výpadok zdrojov pre nezávislé komunitné centrá vlastnou grantovou výzvou. Tá je zameraná najmä na posilňovanie dlhodobej udržateľnosti a odolnosti organizácií – napríklad rozvoj viaczdrojového financovania, budovanie partnerstiev, hľadanie nových foriem podpory či advokačné aktivity súvisiace s oblasťou ich pôsobenia. Nadácia VWSK chce týmto prístupom prispieť k tomu, aby organizácie neboli nútené fungovať v režime neustáleho prežívania, ale mali kapacitu plánovať a rozvíjať svoj spoločenský dopad,“ hovorí Lenka Michálik Holešová, správkyňa Nadácie Volkswagen Slovakia.
OZ Punkt - susedská grilovačka.
Foto: Marek Jančúch
Celkový objem finančných prostriedkov v grantovej výzve je 40 000 eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 10 000 eur. Výzva je určená pre mimovládne neziskové organizácie s minimálne dvojročnou praxou, aspoň tromi platenými zamestnancami a ročným rozpočtom minimálne 50 000 eur.
Podávanie žiadostí bude spustené 11. februára 2026 prostredníctvom portálu eGRANT Nadácie Volkswagen Slovakia. Uzávierka prihlášok je 27. februára 2026. Vybrané projekty budú realizované v období od 15. apríla do 30. novembra 2026.
Grantová výzva Súdržná spoločnosť je súčasťou dlhodobej stratégie Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá sa systematicky zameriava na podporu inkluzívneho vzdelávania, pomoci zraniteľným skupinám a budovania súdržnej spoločnosti ako odpovede na rastúce napätie a fragmentáciu spoločnosti.
Všetky podrobnosti a dôležité informácie o grantovej výzve nájdete na: www.nadacia-volkswagen.sk
Program BIIIF Košice Karpatská nadácia